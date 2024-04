video suggerito

Chiara Ferragni, l'Antitrust avvia una nuova indagine sulle Uova di Pasqua Il presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha annunciato che è stata aperta una nuova istruttoria nei confronti dell'imprenditrice digitale Chiara Ferragni e dell'azienda Dolci Preziosi per la vendita di uova di pasqua.

A cura di Ilaria Quattrone

Roberto Rustichelli, presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in un intervento alla trasmissione Porta a Porta e a Cinque minuti – in onda su Rai Uno – ha annunciato che è stata aperta una nuova istruttoria nei confronti dell'imprenditrice digitale Chiara Ferragni e dell'azienda Dolci Preziosi per la vendita di uova di pasqua, già al centro delle indagini della Procura di Milano.

"A gennaio l'autorità Antitrust ha avviato, sulla base di diverse segnalazioni, un altro caso nei confronti della società di proprietà della signora Ferragni e una nota azienda dolciaria", ha infatti detto il presidente rispondendo alla domanda del conduttore Bruno Vespa.

"L'ipotesi accusatoria, dopo che abbiamo fatto delle perquisizioni insieme alla guardia di finanza e nucleo antitrust presso la società di Ferragni e l'azienda dolciaria, è similare a quella del caso pandoro Balocco". Il presidente ha precisato che sarebbero state date "false informazioni ai consumatori, a cui sarebbe stato fatto credere che acquistando le uova di pasqua griffate Ferragni, avrebbero fatto beneficenza. Vedremo l'esito, l'autorità sta facendo accertamenti".

Rustichelli ha specificato che sarebbero state svolte diverse perquisizioni, con l'aiuto della Guardia di Finanza, sia nelle sedi delle società di Ferragni che di Balocco.

Il presidente ha poi aggiunto che è stata svolta un'indagine anche sulle uova di Pasqua griffate Fedez, che è stata poi archiviata: "Il signor Fedez e l'azienda dolciaria che avevano detto ai consumatori che effettivamente acquistando le uova brandizzate Fedez avrebbero fatto beneficenza, hanno effettivamente fato beneficenza e quindi il caso è stato archiviato".