Chiara Ferragni pubblica un dialogo intimo con Leone, il video ripreso dalle telecamere di sicurezza Chiara Ferragni ha condiviso su Tik Tok una scena riprese dalle telecamere di sicurezza della sua casa. Si tratta di un momento intimo con il figlio Leone, che le dice: “Anche io sono fiero di te mamma”. Il video ha diviso gli utenti sui social, tra chi crede sia emozionante e chi, invece, decisamente esagerato.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo l'aperitivo su un ghiacciaio insieme ad alcuni amici, Chiara Ferragni continua a far discutere gli utenti. L'influencer e imprenditrice ha condiviso sul suo profilo Tik Tok un video che ha suscitato reazioni contrastanti tra i milioni di follower. Si tratta di un tenero momento ripreso dalle telecamere di sicurezza installate nella camera da letto di Leone, il primogenito di casa, che si rivolge a lei con alcune dolci frasi.

Il video di Chiara Ferragni con Leone

Sul suo profilo Tik Tok sempre più attivo, Chiara Ferragni ha condiviso un breve video insieme a Leone, ripreso per intero dalle telecamere di sicurezza che i Ferragnez hanno fatto installare in casa. Nella clip si vede l'imprenditrice, seduta per terra, mentre parla con il figlio tenendolo per mano. "Anche io sono tanto fiero di te", dice il piccolo di casa, dopo che la mamma gli avesse detto la stessa frase. "Tu sei un fiore di mamma", dice ancora Leone, prima di stringere tra le braccia Chiara Ferragni.

I commenti divisivi sui social

Come spesso accade con i contenuti pubblicati dai Ferragnez, anche questo video di Chiara Ferragni ha diviso gli utenti dei social. Da una parte ci sono coloro che hanno commentato "piango", "che dolce", sostenendo quindi che il momento mostrato sia emozionante per via delle belle parole con cui Leone si rivolge alla mamma. Dall'altra ci sono coloro che ritengono addirittura "agghiacciante" usare le telecamere di sicurezza di casa per mostrare delle situazioni così intime con il proprio figlio, peraltro minorenne. La diretta interessata, seguita da milioni di utenti, per il momento non si è esposta sulla questione.