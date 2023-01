Chi sono i figli di Lisa Marie Presley: la morte del figlio suicida e l’eredità della figlia di Elvis Lisa Marie Presley è morta il 13 gennaio 2023 a causa di un arresto cardiaco. Nel corso della sua movimentata vita sentimentale ha avuto quattro matrimoni e quattro figli, nati da due matrimoni: ecco chi sono gli eredi.

Lisa Marie Presley e le sue figlie (al centro, Priscilla, madre di Lisa Marie)

Lisa Marie Presley è morta il 13 gennaio 2023 a causa di un arresto cardiaco. Nel corso della sua movimentata vita sentimentale ha avuto quattro matrimoni e quattro figli. I primi tre figli sono nati dalla relazione con il suo primo marito, Danny Keough: Danielle Riley Keough, attrice e modella, e Benjamin Keough, putroppo morto suicida nel 2020 a soli 27 anni. Nel 2008, dal suo quarto matrimonio con Michael Lockwood, ha dato alla luce le gemelle Harper Vivienne Ann e Finley Aaron Love. Lisa Marie Presley è l'unica figlia di Elvis, nonché unica ereditiera di una fortuna: un patrimonio stimato da 100 milioni di dollari. Era la sua società che si occupava della gestione di Graceland.

Chi è Danielle Riley Keough, la prima figlia di Lisa Marie Presley e Danny Keough è un'attrice e modella

Danielle Riley Keough è la prima figlia della cantante Lisa Marie Presley e del musicista Danny Keough, oltre che nipote di Elvis. È attrice e modella. A 12 viene presa da Tommy Hilfiger per una campagna, debutta in passerella a 14 anni per Dolce & Gabbana. Poi Vogue, Christian Dior. Nel 2010 l'esordio nel film The Runaways di Floria Sigismondi. Nel 2011 è con Orlando Bloom in The Good Doctor. È stata con Alex Pettyfer, che ha conosciuto durante le riprese di Magic Mike. Nel 2012, durante le riprese di Mad Max: Fury Road, conosce lo stuntman Ben Smith-Petersen. I due sono sposati dal 2015.

Chi era Benjamin Storm, il figlio di Lisa Maria Presley che si è suicidato a 27 anni

Benjamin Keough, figlio di Lisa Marie Presley e nipote del grande Elvis Presley, si è tolto la vita all’età di 27 anni con un'arma da fuoco colpendosi al petto. Fu un drammatico shock da superare per tutta la famiglia Keough-Presley. Benjamin era sempre rimasto in disparte rispetto agli affari, alla vita artistica e professionale della famiglia. Lisa Marie Presley aveva dedicato la canzone omonima al figlio: "Storm and Grace".

Nessun figlio con Michael Jackson: "Non volevo battermi con lui per la custodia"

Il 26 maggio 1994, tra il clamore dei media, Lisa Marie Presley sposò Michael Jackson, divorziando due anni dopo. Il 21 Ottobre 2010, un anno e mezzo dopo la morte di Michael Jackson, Lisa Marie Presley rilasciò alcune interessanti dichiarazioni nel corso di un'intervista a Oprah Winfrey.

Lui era un maestro della manipolazione dei media. È stato cresciuto in quel modo. Sai, prima di rispondere a domande su di lui, o parlare di lui, è necessario capire appieno la sua vita, che è completamente diversa da quella di qualsiasi altra persona, tranne che… lo sai… da quella di mio padre. Era condizionato in qualche modo dal fatto di essere se stesso nei luoghi in cui andava per la sua carriera e con il suo talento. Era diventato molto bravo nel fare e creare e c'era una certa misura di manipolazione. E' vero, ma vedi…ho sempre confuso quella manipolazione, pensando che significasse che non mi amava. Ma ora la capisco meglio. La manipolazione era una tattica di sopravvivenza per lui. C'era stata molta pressione da parte sua nell'avere un figlio da me. Io non volevo ritrovarmi in una situazione in cui dovevo combattere per la custodia con lui.

Chi sono le gemelle Harper Vivienne Ann e Finley Aaron Love: le ultime figlie avute con Michael Lockwood

Nel 2006, Lisa Marie Presley sposa Michael Lockwood, il chitarrista della sua band. Da questa storia, nascono due gemelle nel 2008: Harper Vivienne Ann e Finley Aaron Love. Le gemelline hanno oggi 14 anni.

Il patrimonio di Lisa Marie Presley: come verrà divisa l'eredità dell'unica figlia di Elvis

Il patrimonio di Lisa Marie Presley ammonta a circa 100 mila euro, tra mobili e immobili. Graceland è la casa di Elvis Presley a Memphis, la villa del re del rock'n'roll. Lisa Marie Presley era anche l'amministratrice dell'impresa che gestiva il merchandising legato al marchio di Elvis. Gli eredi di questo patrimonio rispondono esclusivamente ai tre figli rimasti in vita, ma non ci sono altri dettagli.