Lisa Marie Presley: “Il suicidio del figlio le ha spezzato il cuore”, sarà sepolta accanto a lui Lisa Marie Presley verrà sepolta accanto al re del Rock and Roll e al figlio Benjamin Keough, morto suicida nel 2020 all’età di 27 anni.

Lisa Marie Presley è morta improvvisamente a 54 anni. Giovedì 12 gennaio, mentre si trovava nella sua casa, ha avuto un arresto cardiaco. Nonostante sia stata soccorsa, l'unica figlia del re del Rock and Roll Elvis Presley, non ce l'ha fatta. In queste ore, un portavoce della famiglia, ha fatto sapere dove verrà sepolta.

Lisa Marie Presley sarà sepolta a Graceland accanto al figlio Benjamin

Lisa Marie Presley sarà sepolta nella tenuta di famiglia, Graceland, che si trova a Memphis, nel Tennessee. Lì riposano anche le spoglie di Elvis Presley e del figlio di Lisa Marie, Ben: "Il luogo in cui Lisa Marie riposerà sarà Graceland, vicino al suo amato figlio Ben".

Il figlio Benjamin Keough si è suicidato nel 2020, aveva 27 anni

Il figlio Benjamin Keough, avuto dal primo marito Danny Keough, si è suicidato nell'agosto del 2020. Aveva 27 anni. L'ultimo post pubblicato da Lisa Marie Presley sul suo profilo Instagram, fa riferimento proprio a un articolo di People Magazine, in cui racconta quanto sia ancora vivido il dolore per quella vicenda, da cui è uscita distrutta:

Andare avanti diventa una scelta, una decisione che occorre prendere ogni giorno e che ogni giorno risulta difficile. Ma vado avanti per le mie figlie (Riley Keough e le gemelle Finley e Harper Lockwood, ndr). Vado avanti perché come mio figlio ha chiarito nei suoi ultimi momenti, prendersi cura delle sue sorelline era la sua prima preoccupazione. Le adorava e loro adoravano lui. La mia vita e quella delle mie tre figlie è stata distrutta dalla sua morte. Lo affrontiamo ogni singolo giorno. […] Ho avuto a che fare con la morte, con il dolore e con la perdita da quando avevo 9 anni, ma in qualche modo sono riuscita ad andare avanti e ad arrivare fino a qui. La morte fa parte della vita che ci piaccia o no. E anche il dolore.

Una fonte ha spiegato al Mirror, che Lisa Marie Presley "non si è mai ripresa" dalla morte del figlio: "Quel dolore ha spezzato la sua anima e il suo cuore".