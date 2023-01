Austin Butler, Elvis al cinema, distrutto dalla morte di Lisa Marie Presley: le reazioni delle star La morte di Lisa Marie Presley ha causato profondo dolore in coloro che l’hanno amata. Continuano gli omaggi alla figlia di Elvis Presley, dall’attore che ha interpretato il re del Rock and Roll al cinema, all’ex marito di Lisa Marie, Nicolas Cage.

A cura di Daniela Seclì

La morte improvvisa di Lisa Marie Presley ha causato profondo dispiacere nelle persone che hanno avuto modo di condividere un pezzetto di strada con lei o che l'hanno conosciuta tramite l'ammirazione che provavano per suo padre Elvis Presley. In queste ore, continuano a giungere i tributi di coloro che l'hanno amata.

Il dolore di Austin Butler e Tom Hanks per la morte di Lisa Marie Presley

L'attore Austin Butler ha interpretato il re del Rock and Roll, Elvis Presley, nel film Elvis. Durante la lavorazione, aveva avuto modo di conoscere l'unica figlia dell'artista, Lisa Marie appunto, e ne era rimasto profondamente impressionato. Per questo, oggi piange la sua morte. Ecco quanto ha dichiarato in una nota diffusa da E!News:

Il mio cuore è completamente in frantumi per le sue figlie Riley, Finley e Harper, e per la madre Priscilla, per la tragica e inaspettata morte di Lisa Marie. Sarò eternamente grato per il tempo che ho avuto la fortuna di trascorrere vicino alla sua brillante luce e custodirò per sempre i momenti condivisi con lei. Il suo calore, il suo amore e la sua autenticità saranno sempre ricordati.

A lui si è unito anche Tom Hanks, che nel film Elvis interpretava il Colonnello Tom Parker, manager di Elvis Presley. Su Instagram, l'attore ha ammesso: "Abbiamo il cuore spezzato per la morte di Lisa Marie Presley. Davvero spezzato…Tom Hanks e Rita Wilson".

Le parole di Nicolas Cage, ex marito di Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley è stata sposata con Nicolas Cage dall'agosto del 2002 a maggio del 2004. In queste ore, anche l'attore ha espresso il suo cordoglio per la morte dell'ex moglie, in una nota diffusa da ET:

Quella della sua morte, è una notizia devastante. Lisa aveva il sorriso più bello di chiunque altro io abbia mai incontrato. Illuminava ogni stanza, ho il cuore a pezzi. Trovo un po' di conforto nel credere che si sia riunita a suo figlio Benjamin.

Le star rendono omaggio a Lisa Marie Presley

Tra le tante star che in queste ore stanno rendendo omaggio a Lisa Marie Presley anche John Travolta, che su Instagram ha scritto: "Piccola Lisa, mi dispiace così tanto. Mi mancherai ma so che ti rivedrò. Il mio amore e cuore vanno a Riley, Priscilla, Harper e Finley". Anche l'attrice Octavia Spencer ha commentato la triste notizia: "Tristissimo che abbiamo perso un'altra stella luminosa come Lisa Marie Presley". Molto provata anche la cantante Pink: