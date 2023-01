Lisa Marie Presley, la figlia di Elvis, portata in ospedale per un arresto cardiaco Lisa Marie Presley, figlia del re del rock, è stata portata d’urgenza in ospedale dopo essere stata colta da un arresto cardiaco.

A cura di Ilaria Costabile

Come riportato da TMZ, Lisa Marie Presley, la figlia di Elvis Presley, è stata portata d'urgenza in ospedale, dopo che dalla sua abitazione, a Calabasas, sono stati chiamati immediatamente i soccorsi dopo che la donna è stata colpita dall'improvviso malore.

L'arresto cardiaco e l'arrivo in ospedale

Stando a quanto riportato dalla testata americana, i sanitari che sono arrivati sul posto hanno somministrato adrenalina alla donna, affinché il battito potesse riprendere velocemente, prima dell'arrivo in ospedale. Lisa Marie Presley era stata martedì sera ai Golden Globes, dove l'attore Austin Butler è stato premiato per aver interpretato Elvis, nell'omonimo film di Buz Luhrmann. Al momento non si hanno altre notizie in merito allo stato di salute della donna che si trova sotto l'osservazione dei medici. La cantante e cantautrice, che ha 54 anni, è madre di tre figli, tra cui l'attrice Riley Keough, ma nessuno di loro ha rilasciato un commento in merito alle sue condizioni.

I trascorsi musicali di Lisa Marie Presley

La carriera nel mondo della musica di Lisa Marie Presley inizia nel 2003, dopo una gioventù piuttosto turbolenta. In quegli anni, il legame con la compagna del padre, Linda Thompson, le consentì di addentrarsi nel cantautorato e con il suo primo album, To Whom It May Concern, raggiunse un discreto successo, tanto da arrivare al quinto posto tra i dischi più venduti negli Stati Uniti, ottenendo risultati soddisfacenti anche fuori dagli States, come in Gran Bretagna. Nel 2005 pubblica il suo secondo disco che si posiziona nono in classifica tra i più venduti dell'anno in America. La sua attività musicale continua, anche se le sue collaborazioni nel tempo sono diventate sempre più sporadiche. Dopo la morte del padre è stata l'amministratrice della Elvis Presley Enterprises fino al 2005, quando ha poi deciso di vendere l'intera attività. Dal 1993, però, è l'unica proprietaria di Graceland, la famosa tenuta di Elvis a Memphis.