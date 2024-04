video suggerito

Chi è Mike Tindall, ex rugbista e marito di Zara Phillips definito la "roccia" della Royal Family Mike Tindall, stando a una fonte del Times, avrebbe conquistato la simpatia e la fiducia dei Royals. Ci penserebbe lui a distendere gli animi in un momento difficile: "I Tindall sono la roccia di questa generazione reale" ha raccontato una fonte al Times. Ex rugbista, è sposato dal 2011 con Zara Phillips, nipote della Regina Elisabetta.

A cura di Gaia Martino

In un clima non proprio sereno, i Royals possono contare su Mike Tindall, il marito di Zara Phillips e genero della principessa Anna, che, stando alle informazioni che arrivano da Londra, sarebbe sempre pronto ad alleggerire le tensioni in famiglia. Solo pochi mesi fa si parlava di lui come "lo zio preferito del principe George", nelle ultime ore si chiacchiera della sua figura come "personaggio chiave quando Harry non c'è". Una fonte al Times ha commentato a tal proposito: "I Tindall sono la roccia di questa generazione reale e portano il loro buon umore alle riunioni di famiglia, indipendentemente dalla serietà dell'occasione. Aiutano la famiglia a dimenticare la gravità della situazione".

Chi è Mike Tindall, marito di Zara Phillips e zio preferito dei principini

Mike Tindall è un ex rugbista e allenatore di rugby inglese e con la sua convivialità ricca di tatto avrebbe conquistato i Royals. Classe '78, 20 anni fa, durante il mondiale di rugby in Australia, conobbe Zara Phillips, la figlia di Anna, Principessa Reale, e del suo primo marito Mark Phillips. Si sono sposati nel 2011 e negli anni hanno dato il benvenuto ai figli Mia Grace, Lena Elizabeth, Lucas Philipps Tindall.

Mike Tindall e Zara Phillips

I Tindall hanno avuto un impatto importante nei Royals e Mike, in particolare, sembrerebbe essere diventata "la roccia della famiglia allargata". Una fonte al Times ha spiegato che "Mentre alcuni membri della famiglia possono essere molto "reali", Mike è semplicemente sé stesso ed è rilassato e allegro con George, Charlotte e Louis. Il fatto che abbiano tutti figli della stessa età li aiuta a divertirsi insieme in privato e a portare un po' di normalità in una situazione stressante per tutte le persone coinvolte". Ecco perché pochi mesi fa si parlava di lui come "lo zio preferito de principe George": una foto che li ritrae insieme, abbracciati e sorridenti, ne è la prova.