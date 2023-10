Chi è Davide Lacerenza, ex fidanzato di Stefania Nobile e socio in affari Davide Lacerenza, figura controversa del mondo della ristorazione, è famoso per essere stato il compagno e socio d’affari di Stefania Nobile. Ecco chi è e qual è la sua vita.

Davide Lacerenza, figura controversa del mondo della ristorazione, è famoso per essere stato il compagno e socio d'affari di Stefania Nobile. Una vita fatta di eccessi e di provocazione, di recente anche uno degli ospiti fissi de La Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo (il tormentone "Nitrisci, Cavallo!" arriva da lui). La relazione con Stefania Nobile è durata diversi anni e lui è ancora una parte importante della sua vita perché, dopo la separazione, i due hanno mantenuto un rapporto cordiale.

Chi è Davide Lacerenza, ex compagno di Stefania Nobile e sciabolatore di champagne

Davide Lacerenza, nato a Milano il 25 Ottobre 1965 sotto il segno zodiacale dello Scorpione, è una figura poliedrica conosciuta dal pubblico televisivo principalmente per la sua storia con Stefania Nobile, l'ex televenditrice e figlia di Wanna Marchi. È diventato noto per l'attività di "sciabolatore di champagne", grazie ai video pubblicati nei suoi ristoranti. È diventato esperto in champagne durante i suoi primi anni di attività, ma attraverso alcun tipo di corso semplicemente con esperienza diretta. Durante le serate che organizzava per locali, assaggiava alcune delle costose bottiglie che i clienti lasciavano sulla tavola. Questo tipo di esperienze lo hanno portato a essere in grado di riconoscere alla cieca le etichette di tutti gli champagne esistenti. Ha pubblicato il libro, edito da Sperling & Kupfer, "Vergine Single e Milionario" in cui racconta tutta la sua vita controversa. Ha un profilo instagram: @davidelacerenza.

Il rapporto con Stefania Nobile dopo la fine della loro storia d'amore

La storia d'amore tra Davide Lacerenza e Stefania Nobile è stata un capitolo importante nella vita di entrambi. Dopo la fine della loro relazione sentimentale, hanno continuato a mantenere un legame speciale, spesso descrivendosi come "fratello e sorella": “Stefania per me è come una sorella. Quando ho perso mia mamma, Stefania e Wanna mi sono state di aiuto nel portar avanti il locale. Stefania si occupa della parte burocratica anche perché con la vita che faccio non riuscirei a fare tutto. Durante il lockdown cucinava sempre Wanna e mi preparava delle ottime polpette. Per me ormai sono come una famiglia".