Cher: “A casa di Tina Turner prima che morisse, aveva una macchina per dialisi” Cher ha raccontato il lungo e intenso rapporto avuto con Tina Turner, a poche ore dalla notizia della sua morte: “Era malata da tempo, andavo a trovarla in Svizzera perché così lei non avrebbe mai pensato che l’avevamo dimenticata”. Nella sua casa, una macchina per dialisi e la consapevolezza di avere poco tempo.

Cher ha parlato del rapporto intenso avuto con Tina Turner a poche ore dalla notizia del suo decesso. Morta all'età di 83 anni, era malata da tempo e per questo motivo anche lontana dai riflettori. Ritiratasi nella sua proprietà milionaria di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera, cercava di gestire le sue condizioni di salute con una popolarità che stentava a scemare. "Ho iniziato ad andare a trovarla perché pensavo: ‘Devo dedicare questo tempo alla nostra amicizia, così sa che non l'abbiamo dimenticata'", ha dichiarato Cher, "quindi, a turno, abbiamo passato tutti del tempo con lei e questo l'ha resa felice".

La macchina per dialisi e il trapianto di rene

Sebbene la causa della morte di Tina Turner non sia ancora stata rivelata, Cher spiega di aver notato la presenza di "una macchina per la dialisi a casa sua". La dialisi viene utilizzata su persone con insufficienza renale o malattia renale allo stadio terminale. E infatti la cantante aveva subito un trapianto di rene, ricevuto da suo marito, Erwin Bach, nel 2017.

Tina Turner con il marito Erwin Bach

"Ha combattuto questa malattia per così tanto tempo ed era più forte di quanto uno possa immaginare, ma verso la fine, una volta mi ha detto: ‘Sono pronta. Semplicemente non voglio sopportare ancora tutto questo‘". Nonostante il patimento per delle cure durate anni, "era davvero felice", ha aggiunto Cher, prima di ricordare la prima volta che è andata a trovarla a casa sua in Svizzera. Mi disse: "Non possiamo stare troppo", e poi cinque ore dopo stavano ridendo come matte e la regina del rock voleva alzarsi e mostrare all'amica tutto ciò che aveva comprato in casa: "Si stava divertendo nonostante fosse davvero malata e non volesse che la gente lo sapesse".

L'ultima volta che Cher e Tina Turner si sono viste

L'ultima volta che Cher è andata a farle visita racconta di non essere tornata a mani vuote: "Mi ha regalato un paio di scarpe . Che tipo di scarpe? Scarpe di Tina Turner! I grandi tacchi alti con cui ha sempre camminato come fossero niente", ha ironizzato.

La liberazione dopo il matrimonio violento con Ike Turner

Tina Turner e Cher si sono conosciute durante il matrimonio violento della star con Ike Turner, con cui è stata sposata dal 1962 al 1978, ma solo dopo sono diventate davvero amiche perché, come racconta la popstar, si era liberata di un sentimento tossico: "Quando l'ho conosciuta per la prima volta, era ancora con Ike. È stato molto strano vederla con Ike e dopo. Era elettrizzata da tutta quella libertà, la sua nuova vita diventò un lungo respiro, una ventata d'aria pulita".

"Era una tale forza. Potrebbe non aver vinto tutte le battaglie, ma ha combattuto ogni guerra. Era lì a combattere per tutte le cose in cui credeva. È una delle più grandi artiste della nostra generazione, nel rock and roll. Non c'era nessun'altra persona come lei. Non c'è nessun'altra persona che potesse avvicinarsi a chi era", ha continuato l'amica in un evidente flusso emozionale carico di ricordi.