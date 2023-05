La vita privata di Tina Turner: quattro figli e i matrimoni con Ike Turner e Erwin Bach Tina Turner, morta il 24 maggio all’età di 83 anni, si è sposata due volte nel corso della sua vita. La prima con Ike Turner e la seconda con Erwin Bach, che le è stato vicino fino all’ultimo. Ha avuto quattro figli: Ronnie, Craig Raymond, Ike Turner Jr e Michael.

Elisabetta Murina

Tina Turner, morta il 24 maggio all'età di 83 anni, nel corso della sua vita si è sposata due volte. La prima con Ike Turner e la seconda con Erwin Bach, l'uomo che le è stato accanto fino ai suoi ultimi giorni di vita. La leggenda della musica ha avuto quattro figli: Ronnie, Ike Turner Jr, Michael e Craig Raymond.

Il matrimonio controverso con Ike Turner

Il rapporto tra Ike Turner (il cui nome completo è Isaac Wister) e Tina Turner fu piuttosto controverso e turbolento e, oltre che artistico, anche sentimentale. Il primo incontro verso la fine degli anni Cinquanta, in un club di Sain Louis, dove il musicista suonava con la sua band Kings of Rhythm, gruppo molto attivo in quegli anni. Ben presto iniziò tra loro una collaborazione prima di tutto musicale, tanto che formarono il duo Ike e Tina Turner Revue, che ottenne il primo successo nel 1960 con il brano A Fool in Love.

Con il passare del tempo, tra loro nacque anche un sentimento d'amore, talmente forte che decisero di convolare a nozze. Il matrimonio si tenne nel 1962 a Tijuana, in Messico, quando Tina Turner aveva appena 22 anni. Oltre che invalido perché Ike non ottenne il divorzio dalla prima moglie, le nozze si rivelarono presto un incubo: l'uomo abusava continuamente di lei. Nel suo libro di memorie, la star della musica ha raccontato alcuni episodi:

Mi ha gettato caffè caldo in faccia, provocandomi ustioni di terzo grado. Ha usato il mio naso come un sacco da boxe così tante volte che ho potuto sentire il sangue che mi scorreva giù per la gola quando cantavo. Mi ha rotto la mascella. E io non riuscivo a ricordare com’era non avere un occhio nero.

Tina Turner, per sfuggire a quella situazione, tentò di togliersi la vita assumendo 50 sonniferi. "Quando ho preso quelle pillole, ho scelto la morte, e l’ho scelta onestamente. Ero infelice quando mi sono svegliata", ha raccontato. Alla fine, nel 1976, riuscì a fuggire e chiese il divorzio. Ike Turner è morto nel 2007 a causa di una overdose.

L'amore ritrovato con Erwin Bach

Diversi anni dopo l'incubo vissuto con Ike Turner, Tina Turner ha ritrovato l'amore con Erwin Bach. Il primo incontro nel 1985, quando il produttore lavorava per la Emi, e da allora non si sono più lasciati. Ventotto anni dopo, nel 2013, sono convolati a nozze nella piccola città di Kusnacht, in Svizzera, dove vivevano ancora oggi. I due hanno 16 anni di differenza e non hanno avuto figli insieme.

Tina Turner ha avuto quattro figli

Tina Turner ha avuto quattro figli. Il primo, Craig Raymond Turner, è nato dalla relazione con il sassofonista Raymond Hill, a cui la star della musica è stata legata prima di Ike. Nel 2018, all'età di 59 anni, si tolse la vita sparandosi un colpo di pistola. Poi è diventata mamma anche di Ronnie Turner, avuto con l'ex marito Ike, morto di cancro nel 2022. Ronnie e Craig erano gli unici due figli naturali di Tina Turner, dal momento che gli altri due, Ike Junior e Michael, sono quelli che Ike ha avuto da altre donne e che lei ha successivamente adottato legalmente.

La morte dei figli Craig Raymond e Ronnie Turner

I due figli naturali di Tina Turner, avuti rispettivamente con Raymond Hill e Ike Turner, sono morti nel 2018 e nel 2022. Il primo, Raymond, si tolse la vita sparandosi un colpo di pistola all'età di 59 anni. Qualche anno dopo, la tragica scomparsa di Craig, trovato senza vita nella sua casa. A fare chiarezza sulle cause del decesso è stata la moglie, che ha confermato la scomparsa fosse legata al cancro, diagnosticato tempo prima. "Ronnie, hai lasciato il mondo troppo presto. Nel dolore chiudo gli occhi e penso a te, mio ​​amato figlio", aveva scritto Tina Turner in seguito alla morte del figlio.