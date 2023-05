Beyoncé ricorda Tina Turner: “Onorata di aver assistito di persona alla sua genialità” Beyoncé ha fermato il concerto di Parigi per prendersi un momento e ricordare la grande artista scomparsa all’età di 83 anni: “Voglio solo prendermi un secondo e onorare Tina Turner. Se sei un mio fan, sei un fan di Tina Turner.

Beyoncé ha ricordato Tina Turner durante il suo concerto a Parigi per il suo Renaissance World Tour. La grande cantante di "The Best", morta all'età di 83 anni, aveva duettato proprio con Beyoncé Knowles in occasione dei Grammy Awards 2008, esibendosi sulle note di Proud Mary: "Se sei un mio fan, sei un fan di Tina Turner. Non sarei su questo palco senza Tina Turner", ha detto.

Le parole di Tina Turner

Beyoncé ha fermato il concerto di Parigi per prendersi un momento e ricordare la grande artista scomparsa all'età di 83 anni: "Voglio solo prendermi un secondo e onorare Tina Turner. Se sei un mio fan, sei un fan di Tina Turner. Non sarei su questo palco senza Tina Turner, quindi voglio che urliate, così lei può sentire il vostro amore. Mi sento così fortunata del fatto che mi è stato permesso di assistere alla sua genialità". Per tutto l'arco della vita professionale di Beyoncé, Tina Turner ha continuato ad essere una delle sue più grandi influenze musicali.

La dedica sul suo sito

Nel giorno della morte di Tina Turner, il 24 maggio, Beyoncé ha anche modificato la homepage del suo sito per una lunga dedica, una lettera aperta proprio a Tina Turner.

Mia cara regina, ti amo profondamente. Ti sono così grata per la tua ispirazione e per tutti i modi in cui hai aperto le nostre strade. Tu sei forza e resilienza. Sei simbolo di forza e passione. Siamo tutti così fortunati ad aver assistito alla tua giovinezza e al tuo bellissimo spirito che vivrà per sempre. Grazie per tutto quello che hai fatto.

Il sito di Beyoncé Knowles ha poi mostrato una foto dove le due artista si inchinano l'una all'altra. Era il 2008, ancora oggi resta una delle interpretazioni più iconiche e ricordate nella storia delle cerimonie dei Grammy Awards. Proud Mary, incisa dai Creedence Clearwater Revival, fu riportata in auge nel 1971 da Ike & Tina Turner. Vinsero un Grammy nello stesso anno.