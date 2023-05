Beyoncé ricorda e dice addio a Tina Turner: “Mia regina, ti sono grata per avermi aperto la strada” Beyoncé dedica la home del suo sito web a Tina Tuner. Con una foto e un messaggio ha detto addio al suo idolo di quando era bambina: “Ti sono così grata per la tua ispirazione, il tuo spirito vivrà per sempre”.

A cura di Gaia Martino

L'idolo da bambina di Beyoncé era Tina Turner, l'artista più premiata nella storia dei Grammy morta il 24 maggio 2023 all'età di 83 anni nella sua casa a Kusnacht, vicino Zurigo, in Svizzera. "Quando ero ragazzina e vedevo i suoi nastri, volevo essere come lei" disse la Knowles, coniugata Carter, che nel 2008, ai Grammy Awards, si è esibita al suo fianco sulle note di Proud Mary realizzando il suo sogno. Oggi Beyoncé piange la sua morte. Con un messaggio condiviso sul sito l'ha ricordata: "Grazie per tutto quello che hai fatto".

La dedica di Beyoncé per Tina Turner

"Mia cara regina, ti amo profondamente": così comincia il lungo messaggio scritto da Beyoncé sul suo sito, dedicato a Tina Turner. "Ti sono così grata per la tua ispirazione e per tutti i modi in cui hai aperto le nostre strade. Tu sei forza e resilienza. Sei simbolo di forza e passione. Siamo tutti così fortunati ad aver assistito alla tua giovinezza e al tuo bellissimo spirito che vivrà per sempre", ha continuato prima di concludere ringraziandola: "Grazie per tutto quello che hai fatto".

Il messaggio di Beyoncé per Tina Turner

La home del sito di Beyoncé è ora dedicata all'artista morta ieri, 24 maggio, all'età di 83 anni. Sullo schermo la foto che le ritrae insieme mentre si inchinano l'una davanti all'altra.

Il ricordo di Cher

Anche Cher ha parlato del rapporto intenso con Tina Turner poche ore dopo la notizia del suo decesso. "Ho iniziato ad andare a trovarla perché pensavo: "Devo dedicare questo tempo alla nostra amicizia. Questo l'ha resa felice", le parole della cantautrice che ha svelato di aver visto, l'ultima volta a casa della Turner, "una macchina per la dialisi". Nel 2017 infatti la cantante aveva subito un trapianto di rene, ricevuto da suo marito Erwin Bach. Le cause della morte di Tina Turner, ad ogni modo, non sono state rivelate.