Caterina Balivo pronta per il ritorno in Rai: “Io seconda scelta? Sempre stata grata alle rinunce”

Caterina Balivo si sta godendo le vacanze estive prima del suo attesissimo ritorno in tv. Da settembre torna in Rai con "La volta buona", show che andrà in onda al posto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Intervistata da Il Corriere, la conduttrice televisiva napoletana ha detto la sua sui cambiamenti in casa Rai e Mediaset, poi sulla vicenda che l'avrebbe vista come seconda scelta per il nuovo programma, dopo Lorella Cuccarini: "Corsi e ricorsi, sono sempre grata alle rinunce".

Il ritorno in Rai di Caterina Balivo

Al Corriere Caterina Balivo ha parlato del suo ritorno in Rai dopo circa tre anni lontana. Tra i motivi del suo "addio" a Vieni da me anche la paura del Coronavirus: "A casa si creò una situazione particolare. Pensai: loro hanno fatto tanto per me, a questo punto posso rinunciare io a qualcosa, ricomincerò da capo". Tornare per lei significa "chiudere un cerchio che si era interrotto bruscamente, più per ragioni di sentimento che di lavoro". Ha spiegato di non essere in ansia da rientro, "non sono preoccupata ma sono in fermento. Mi sono abituata a un'altra vita, sono in attesa di capire se questi tre anni mi hanno cambiato nell'approccio al lavoro". È sempre stata molto attenta sul lavoro, "Sono una che ha bisogno di avere il controllo della situazione, ma ho imparato che non si può controllare tutto. Anche in tv bisogna lasciarsi andare al flusso delle cose che succedono senza stare in tensione. Io per carattere sono una persona frenetica, devo avere sempre qualcosa da fare".

La proposta e le novità di La volta buona

Al posto della Balivo, inizialmente, era stata scelta Lorella Cuccarini la quale però rifiutò la proposta: "Lorella è una grande professionista e può dire quello che vuole. Io ho sorriso perché è una sliding door che si ripete, mi avevano proposto Festa Italiana perché Romina Power rifiutò il programma. Corsi e ricorsi: sono sempre stata grata a quella rinuncia" ha commentato la conduttrice pronta per una nuova avventura. "La sfida sarà mostrare un'Italia in grado di costruire e gestire il proprio futuro, giorno per giorno. È un programma che guarda al lato positivo, che dà luce a storie di vita, a chi ce l'ha fatta, a persone comuni e a eccellenze italiane. Le interviste ai personaggi famosi saranno diverse, non le classiche domande a 360 gradi sulla carriera, ma piuttosto cercheremo di focalizzare un tema da sviscerare. Parleremo di costume e attualità, non di cronaca. È come in un salotto. Ci sarà il gioco da casa, avremo collegamenti in esterna: saranno due ore varietà". Il programma, in partenza dall'11 settembre, vedrà nel cast fisso Umberto Broccoli, "uno che sa tutto e lo sa spiegare in maniera divulgativa" ha detto Caterina Balivo prima di ammettere però che avrebbe voluto anche Alessandro Barbero, "ma me l'ha fregato Gramellini".

I cambiamenti in casa Rai e Mediaset

La volta buona andrà in onda nel primo pomeriggio: dovrà sfidarsi, dunque, con Uomini e Donne di Maria de Filippi. "C'è sempre lei, da quando facevo Festa Italiana nel 2005. Il suo è un programma importante che funziona da quando è nato, ma non la vivo come un gara" ha commentato la Balivo che preferisce la competizione con se stessa piuttosto che con gli altri. Sull'addio di Fazio e Berlinguer:

Mi sembra che nessuno sia stato cacciato, ognuno ha scelto. I direttori sono liberi di percorrere strade diverse; creare il pluralismo in tv è fondamentale, già è successo in passato a grandi conduttori di essere accompagnati alla porta. In questo caso poi mi sembrano scelte individuali di persone che sono comunque legate alla politica.

Su Barbara D'Urso e l'allontanamento da Mediaset, ha invece aggiunto: "Non so cosa c'è stato dietro, Barbara è una grande professionista, a livello emotivo capisco il suo dispiacere per non aver potuto salutare il suo pubblico, non è stato bello".