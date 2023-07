Caterina Balivo al mare non nasconde le smagliature: “Se potessi le toglierei, ma non con Photoshop” Caterina Balivo si sta godendo le vacanze al mare prima del ritorno in Rai: tra le immagini condivise su Instagram mentre è al mare, una la ritrae in bikini. La conduttrice non ha nascosto le smagliature sulla pancia, la replica a una fan: “Se potessi le toglierei ma non certo con Photoshop”.

A cura di Gaia Martino

Caterina Balivo si sta godendo le vacanze estive con la sua famiglia a Giannutri, isola dell'arcipelago toscano, e nelle ultime ore ha condiviso con i suoi follower di Instagram alcuni scatti di lei al mare. "Estate 2023 sarai breve, ma intensa" ha scritto la conduttrice pronta a tornare in Rai nella prossima stagione televisiva. Tra i numerosi commenti dei fan, alcuni parlano dei segni del parto rimasti sul suo corpo: "Brava Caterina che non usa filtri e capisce il valore di quelle smagliature che sanno di gravidanza" ha scritto un utente al quale ha subito replicato.

La replica di Caterina Balivo

Caterina Balivo in perfetta forma fisica sfoggia il suo bikini arancione al mare, nelle acque della Toscana. La conduttrice in uno degli scatti condivisi su Instagram non ha nascosto le lievi smagliature presenti sulla pancia, dettagli che i fan più attenti hanno subito notato e per i quali si sono complimentati. "Finalmente una donna di spettacolo che mostra le smagliature del parto, ti ho rivalutato", "Che bello che mostri le smagliature", "Brava, naturale, come sei. Viva la realtà" sono solo alcuni dei commenti presenti sotto al post. Ad uno di questi la Balivo ha replicato non nascondendo la sua voglia di rimuoverli, ma solo se in maniera permanente, e non solo per apparire "fisicamente perfetta" in foto. "Se potessi le toglierei ma non certo con Photoshop" ha scritto.

Il ritorno in Rai con La volta buona

Caterina Balivo si sta godendo ora le vacanze prima di mettersi al lavoro per l'atteso ritorno in Rai. Prenderà il posto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone con La volta buona, programma in partenza dall'11 settembre nel quale "Racconterà l'Italia e gli italiani con i linguaggi più diversi", stando a quanto dichiarato da Stefano Coletta durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai. La conduttrice si occuperà dunque di raccontare le eccellenze italiane in ambito sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo e di spettacolo.