Caterina Balivo dopo le foto in costume: “Molte cambiano connotati con i filtri, non le riconosco” Caterina Balivo torna a parlare delle smagliature presenti sulla sua pancia dopo i commenti ricevuti su Instagram: “Molti mi hanno detto che sono normale perché non le copro. Vi dico la verità, le persone stanno un po’ esagerando perché mi succede spesso di incontrare persone popolari e non riconoscerle”.

A cura di Gaia Martino

Caterina Balivo in vacanza è tornata a parlare delle smagliature presenti sulla sua pancia, segni delle gravidanze passate che non ha intenzione di nascondere sui social. "Se potessi le toglierei ma non di certo con Photoshop" aveva spiegato diversi giorni fa ad alcuni utenti che si erano complimentati per la sua naturalezza nelle foto condivise su Instagram. In molti oggi ricorrono all'uso di app che modificano il corpo in foto: "Mi succede spesso di incontrare persone popolari e non riconoscerle", il racconto della conduttrice televisiva delle ultime ore.

Le parole di Caterina Balivo

Caterina Balivo è rimasta colpita dai numerosi commenti ricevuti dai fan riguardo le smagliature presenti sulla sua pancia, non nascoste nelle foto scattate al mare condivise su Instagram. Nelle ultime ore la conduttrice televisiva ha affrontato un tema molto attuale che tocca gran parte delle donne: in molte oggi utilizzano app e programmi per modificare le loro foto. "Si sta un po' esagerando a cambiarsi i connotati con filtri ed altro. Se non sei fisicata (ed io le conosco e beate loro, se volete vi faccio i nomi ) suggerisco di accettarsi e di non cambiare con le app" ha scritto tra le stories a corredo di un video selfie mentre è in costume. A tal proposito ha mostrato da vicino i segni delle sue passate gravidanze ed ha aggiunto:

Me le ha lasciate più mia figlia che mio figlio. Molti mi hanno detto che sono normale perché non le copro. Vi dico la verità, le persone stanno un po' esagerando perché mi succede spesso di incontrare persone popolari, note, e non riconoscerle.

Le gravidanze di Caterina Balivo

Caterina Balivo è mamma di Guido Alberto e di Cora. La conduttrice televisiva pronta a tornare in Rai da settembre, è sposata con Guido Maria Brera dal 2014: nel 2012, prima delle nozze, è nato il primogenito, mentre Cora, la seconda figlia, è nata nel 2017.