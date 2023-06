Carolina di Monaco vuole ritirarsi a vita privata: “Non ho più l’età” Carolina di Monaco vorrebbe congedarsi dalla vita mondana, decidendo di non partecipare agli eventi anche istituzionali del Principato. La principessa, infatti, avrebbe detto alle amiche di non avere più l’età per continuare a vivere costantemente sotto i riflettori.

A cura di Ilaria Costabile

La vita di chi fa parte delle famiglie reali, è costantemente sotto osservazione, da parte tanto dei media quanto dei sudditi, e dopo un'esistenza vissuta sotto i riflettori non c'è da meravigliarsi se si desidera recuperare una certa privacy. Ed è quello che è accaduto a Carolina di Monaco che, secondo quanto riportato dalla stampa francese, avrebbe deciso di congedarsi dagli eventi mondani.

La stanchezza di Carolina di Monaco

Sono ormai mesi che la "première dame" del Principato ha deciso di diradare la sua presenza agli impegni istituzionali, dove sempre più frequentemente sono apparsi solamente Alberto, la sorella Charlene e la secondogenita di Carolina, Charlotte, che ogni tanto fa le veci della madre. A 66 anni la principessa ha pensato di potersi concedere qualche momento lontana dal continuo clamore mediatico, lontana anche dagli impegni di corte, per dedicarsi alla sua vita privata e secondo quanto riporta la stampa francese, avrebbe confidato alle sue amiche: "Non ho più l'età".

Il presunto patto con Charlene

Dopo una vita intera vissuta con l'impegno di mostrarsi sempre impeccabile di fronte agli obiettivi dei fotografi, ma anche al cospetto dei suoi sudditi, la principessa è stanca di un'esistenza da mostrare e vuole viversi solo gli eventi a cui desidera prendere parte. Secondo i giornali d'oltralpe, pare che abbia stretto un patto con Charlene, per un periodo scomparsa dalle scene monegasche, secondo il quale lei dovrà presenzierà solo al Ballo della Rosa e le spetterà anche la sovrintendenza delle Arti, mentre alla moglie di Alberto, spetteranno tutti gli eventi del Principato.

Una vita forzatamente perfetta

Il desiderio di ritirarsi è stato maturato in anni di privazioni di quella normalità che le famiglie reali, difficilmente, riescono a vivere. "Non ero mai stata con altri bambini" ha raccontato la principessa parlando del suo primo giorno di scuola, aggiungendo "Volevo solo passare inosservata". Non è stato possibile dare corpo a questa volontà, perché la presenza agli eventi della casa reale era obbligatoria. E proprio per questa patina di impeccabilità, pare che abbia evitato di lasciare anche il secondo marito Ernst August di Hannover, nonostante le voci di un matrimonio ormai finito circolino da tempo, ma la principessa non ha mai prestato il fianco a queste voci, rispettando sempre la regola di non leggere nulla che la riguardi: "Altrimenti non sarei sopravvissuta".