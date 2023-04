Carmen Di Pietro fuori la casa del GF Vip con Guendalina, le urla per Edoardo Tavassi: “Sii gentile” Fuori la casa del GF VIP Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro per Edoardo Tavassi, finalista del reality. “Sii gentile” ha urlato la cara amica di famiglia che ha condiviso con loro l’avventura all’Isola. “Devi vincere”, le parole dell’influencer che si sono sentite anche in casa: “Ti voglio bene”, il commento del concorrente.

A cura di Gaia Martino

Sorpresa nella notte per Edoardo Tavassi, finalista del Grande Fratello VIP. Fuori dalle mura della Casa di Cinecittà si sono riunite Guendalina Tavassi, la sorella del concorrente, e Carmen Di Pietro, cara amica della famiglia che ha condiviso con loro l'avventura all'Isola dei Famosi. Quest'ultima con il megafono tra le mani ha urlato al VIP "Sii gentile". Lunedì 3 aprile andrà in onda, in diretta su Canale 5, la finale del reality di Alfonso Signorini: tra i favoriti in lizza per la vittoria c'è proprio l'ex naufrago con Oriana Marzoli.

Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro fuori la Casa del GF VIP

Guendalina Tavassi nella notte si è recata fuori la casa del GF VIP per una sorpresa al fratello Edoardo. Tra le sue IG story ha documentato la visita con un megafono: con lei anche Carmen Di Pietro. "Io e Carmen ci siamo, il megafono c'è, la casa c'è", le parole su Instagram, poi rivolgendosi a Carmen Di Pietro: "Devi urlare Tavassi, sono Carmen, con tua sorella, ti vogliamo bene". Una volta passato il megafono alla sua amica però, le parole non sono state ripetute esattamente. L'ex naufraga dell'Isola ha infatti urlato: "Edo, sono Carmen. Sii gentile". Ha fatto sorridere i presenti perché mentre urlava nel tentativo di farsi sentire, salutava con una mano: "Ma non ti vede", il commento di Guendalina Tavassi divertita prima di prendere il megafono e urlare per il fratello.

Le urla di Guendalina Tavassi arrivano a Edoardo al GF VIP

"Edo, sono Gue. Ti voglio bene. Devi vincere": queste sono le parole che ha poi urlato Guendalina Tavassi per il fratello Edoardo. L'influencer ha ripetuto diverse volte le sue parole che, dopo poco, sono arrivate anche in Casa: "Gue, ciao. Ti voglio bene" ha così urlato il VIP facendosi aiutare dai suoi inquilini. "Ciaoo" ha urlato anche Micol Incorvassi.