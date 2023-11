Carla Signoris: “Il film di Paola Cortellesi andrebbe fatto vedere nelle scuole” Anche Carla Signoris celebra il successo di Paola Cortellesi: “L’ho trovato meraviglioso, necessario. Lo farei girare nelle scuole, è fondamentale che si capisce da dove veniamo, quella mentalità lì c’è ancora”.

Carla Signoris, una grande stella del cinema italiano, è pronta a tornare nei panni della perfida Flora De Pisis, conduttrice senza scrupoli nella serie "Monterossi" su Prime VIdeo. A La Repubblica, l'attrice e moglie di Maurizio Crozza si racconta: "C'è bisogno della satira e andrebbe fatta bene". E celebra il successo di Paola Cortellesi: "Un film che andrebbe fatto vedere nelle scuole".

Le parole di Carla Signoris

Carla Signoris è la protagonista di questa serie tv che intreccia il giallo e la commedia, tratta dai libri di Alessandro Robecchi: "Mi sono molto divertita a interpretarla (Flora De Pisis, ndr) perché sono l'esatto opposto. […] Inizialmente, doveva essere più romantica, ma quando Flora si accorge che mettendo morti ammazzati nello show, lo share sale, alimenta questo aspetto. Poi nell'ultimo libro viene rapita, bellissimo non vedo l'ora".

Il rapporto con Maurizio Crozza

Carla Signoris e Maurizio Crozza sono sposati da 32 anni: "Stiamo insieme da una vita. Tutto è successo a Genova. Ci siamo sposati nel 1991, ci eravamo baciati dieci anni prima. La vita è strana. Succedono tante cose. Non bisognerebbe mai dare per scontato nulla. La fortuna è esserci incontrati. Sul lavoro ci confrontiamo, poi ognuno per la sua strada. Lui scrive per conto suo, gli stracci non sono condivisi ma i commenti sì. Devo dire che Mauri mi fa molto ridere, adoro Briatore e quando faceva Berlusconi".

Sul film di Paola Cortellesi

Sul successo di Paola Cortellesi, con il film "C'è ancora domani" che ha vinto il biglietto d'oro, spiega: "Sì, l'ho trovato meraviglioso, necessario. Lo farei girare nelle scuole, è fondamentale che si capisce da dove veniamo, quella mentalità lì c'è ancora. Camuffata ma c'è. Noi genitori di figli maschi abbiamo una grossa responsabilità". Il film di Paola Cortellesi ha raggiunto incassi incredibili: al momento in cui scriviamo, più di un milione di persone hanno visto il film per un incasso di 9,5 milioni di euro.