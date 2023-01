“Britney Spears fuori controllo, urla contro i fan”, la verità dietro ai video al ristorante Quando i paparazzi l’hanno sorpresa, per la prima volta dopo anni, in un ristorante di Los Angeles, la stampa scandalistica ha messo in piedi il racconto di un presunto crollo emotivo. “Comportamenti maniacali, discorsi sconnessi e grida”, ma i video raccontano un episodio diverso.

A cura di Giulia Turco

Erano anni che Britney Spears non veniva sorpresa durante un'uscita pubblica. Le uniche apparizioni dai tempi della tutela legale del padre erano i video e le foto sui social, che talvolta hanno allarmato i fan lasciando ipotizzare presunte manipolazioni nei confronti della pop star. Ecco perché, quando i paparazzi l'hanno sorpresa in un ristorante di Los Angeles insieme al marito, le testate hanno rimesso in modo quella macchina del gossip che già anni prima l'aveva travolta, con titoli apparentemente creati ad hoc per gridare allo scandalo.

La verità dietro al video di Britney Spears al ristorante

La notizia nasce da una segnalazione da parte di alcuni clienti di un ristorante, il Joey di Los Angeles, che hanno sorpreso la pop star a qualche tavolo di distanza. Nell’articolo, riportato da Tmz, si parla di “comportamenti maniacali” da parte di Britney e di un “crollo bizzarro” che avrebbe persino spinto il marito Sam Ashgari ad allontanarsi.

“La cena è stata un disastro per Britney. I clienti hanno tirato fuori i cellulari e iniziato a filmarla. Lei si è inca**ata e le cose sono presto precipitate”, si legge su Tmz. “Testimoni oculari affermano che Britney è diventata maniacale, ha iniziato ad urlare e a parlare in maniera incomprensibile. Ci è stato detto che Sam era visibilmente turbato, si è alzato bruscamente e si è precipitato fuori dalla porta”.

Tuttavia, stando all'unico video in circolazione, pubblicato da Tmz, la cantante non avrebbe fatto altro che parlare con il cameriere, infastidendosi ad un certo punto per le fotocamere degli altri clienti puntati addosso, tanto da coprirsi il viso con il menù del ristorante.

La reazione di Britney Spears dopo la cena al ristorante

Il giorno seguente all'accaduto Britney è torna sui social pubblicando un post che sembra essere una chiara risposta alle accuse dei media sui suoi comportamenti. Si tratta di un'illustrazione condivisa tramite il profilo @melisa.illustrations, con la didascalia "They told me I couldn't, that's way I did!", ovvero "Mi avevano detto di non farlo, ecco perché l'ho fatto". Una presa di posizione che la dice lunga sull'insofferenza che la pop star avverte rispetto a questo genere di costrizioni. Poco dopo, è tornata a pubblicare i video delle sue "danze scomposte" sul profilo.