La sosia di Chiara Ferragni registra un video duetto e confonde i fan: “Credevo fosse lei” Iryna Moryeva è una ragazza di origini ucraine che vive in Italia. Su TikTok conta oltre 20mila follower, complice una somiglianza sbalorditiva con l’influencer digitale più famosa del mondo. È bastato un video duetto per mandare in confusione gli utenti: “È più Chiara di Chiara”.

A cura di Giulia Turco

Su TikTok è diventato virale il video di Iryna Moryeva, una ragazza di origini ucraine che assomiglia in maniera impressionante a Chiara Ferragni. È bastato un video duetto, con le stesse movenze e lo stesso make up per mandare in confusione gli utenti: “È più Chiara di Chiara”, scrive qualcuno. “Sei la sosia”, commenta qualcun altro.

Chi è Iryna Moryeva la sosia di Chiara Ferragni

Iryna Moryeva è una ragazza di origini ucraine che vive in Italia. Piuttosto attiva sui social, il suo profilo TikTok conta oltre 20mila follower, complice una somiglianza sbalorditiva con l’influencer digitale più famosa del mondo. Sulla sua pagina sono infatti diversi i contenuti che mettono in evidenza la somiglianza, grazie ad acconciature, make up e look che in certi casi rendono davvero complesso distinguerle. In comune con Chiara, Iryna ha innanzitutto la passione per la moda e, guarda caso, anche lei è mamma di due bimbi. Il maschietto si chiama proprio Leo.

Il Natale di Chiara Ferragni

Non è escluso che Chiara Ferragni possa rispondere ai post della ragazza, magari con un contro duetto. Nel frattempo l'imprenditrice digitale si gode le feste insieme alla sua famiglia e si prepara al Capodanno. Il 2022 non è stato un anno semplice, avendo affrontato la malattia del marito Fedez, ma l'amore della propria famiglia resta una certezza e una colonna portante.

Nel frattempo della famiglia Ferragni ha parlato anche la sorella Valentina, che ci ha tenuto a sottolineare come la voglia di unione sia stata più forte di qualunque altro ostacolo. "Questa non è la storia del Mulino Bianco, ma la storia di una famiglia che ha deciso di amarsi. I miei genitori si sono separati quando avevo circa 10 anni e per anni non li ho mai più visti nella stessa stanza, figuriamoci pensare di fare il Natale assieme". Da diversi anni infatti sono tornati ad essere una grande famiglia allargata e a trascorrere le festività tutti insieme.