Il 2022 di Fedez: “Il mio rammarico? Ho perso il compleanno di Vittoria per colpa dell’ospedale” “È stato un anno complesso, ma di grande insegnamento”, riflette Fedez provando a fare un bilancio dell’anno che sta per finire, quello segnato dalla malattia. “Spero con l’anno nuovo di poter essere ancora più presente per i miei figli”.

A cura di Giulia Turco

La fine dell'anno porta con sé inevitabili bilanci. Per Fedez è stato un anno turbolento, segnato dalla malattia, ma anche dalla rinascita dopo l'operazione che ha significato nuove consapevolezze. Ha scoperto in se stesso il coraggio e la forza di rimettersi in gioco e ha tagliato numerosi traguardi, anche professionali, che mai si sarebbe aspettato quando era su un letto di ospedale per via del tumore al pancreas.

Fedez fa un bilancio del 2022

Mai avrebbe pensato, ad esempio, che di lì a pochi mesi sarebbe salito di nuovo su un palco, quello del concerto LoveMi, che è stato per lui particolarmente significativo. Fino a pochi mesi prima faticava a respirare e ad alzarsi dal letto e la cicatrice sul ventre, ormai quasi scomparsa, gli ricorda quella battaglia vinta. Ha combattuto soprattutto grazie al supporto della sua famiglia, senza la quale non sarebbe stato lo stesso, ed è a loro che dedica questo finale del 2022. "Sei stato un anno complesso, ma di grande insegnamento", scrive il rapper a corredo di un video ricordo su Instagram.

Oggi sono ancora qua e tanto mi basta per essere felice. Un solo rammarico mi porto dietro, non essere stato presente il giorno del primo compleanno di mia figlia, perché ricoverato in ospedale. Spero con l’anno nuovo di poter essere ancor più presente per i miei figli e la mia famiglia. Tutto qua

Il primo Natale dopo l’operazione al pancreas

Durante le feste Fedez è tornato a parlare del post operazione. Come da tradizione la famiglia Ferragnez ha passato le feste natalizie in montagna, in un resort sulle Dolomiti, ma quest’anno per il rapper è stata più dura. “Primo Natale post operazione, fitte e crampi allo stomaco derivati dall’intervento”, ha raccontato su Instagram. “Forse è il primo Natale in cui non ho messo su chili”, ha ironizzato accennando ad una presunta difficoltà ad ingerire grandi quantità di cibo.