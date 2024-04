video suggerito

Fedez al compleanno di Tommy Chiabra a Miami, chi è l'amico imprenditore del rapper Fedez è in vacanza a Miami e durante il suo soggiorno ha festeggiato anche il compleanno di Tommy Chiabra, noto imprenditore genovese che è stato più volte anche sulle pagine delle cronache rosa. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

A cura di Ilaria Costabile

Fedez continua le sue vacanze a Miami e durante il suo soggiorno ha anche l'occasione di festeggiare il compleanno di Tommy Chiabra, con una cena in un esclusivo locale italiano. Mentre il rapper si diletta a preparare un tiramisù, scopriamo invece qualcosa in più sul conto del noto imprenditore genovese, amico del cantante, che oltre ad una carriera brillante, anche anche alle spalle varie menzioni sulle pagine delle cronache rosa.

Chi è Tommy Chiabra

Nato a Genova classe 1986, Tommy Chiabra, 38 anni compiuti il 6 aprile, è un brillante e facoltoso imprenditore. Dopo una laurea in Lingue e Comunicazione alla IULM di Milano, nel 2011 ha fondato la Royal Yacht Supplies, una società di yacht di lusso con base a Montecarlo, nonché di Neat Burger, una società di hamburger a base vegetale, tra le più conosciute al mondo. Oltre alle due aziende su citate ha anche istituito la Tommaso Chiabra Holding. È stato inoltre investitore e membro del consiglio di amministrazione di Menè Inc., società con IPO (Initial Public Offering) nel febbraio 2018. Dal 2016, invece, è consulente di Unicef Italia.

Tommy Chiabra e il matrimonio con Frida Aasen

Nel luglio 2022 Tommy Chiabra ha sposato la modella norvegese Frida Aasen. Lei, ora 29 anni, è stata un ex angelo di Victoria’s Secret, e attualmente continua a lavorare nel mondo della moda, spostandosi tra Milano, Parigi e New York. I due si sono sposati a Portofino, celebrando la cerimonia nella chiesa Divo Martino e spostando poi il ricevimento su una terrazza vista mare. Tra gli invitati alle nozze l'imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio, l'ex fidanzato di Chiara Ferragni, Riccardo Pozzoli, ma anche Flavio Briatore. Eppure, prima di trovare l'amore, Chiabra era stato spesso sulle pagine delle cronache rosa per i suoi flirt con personaggi assai noti del mondo dello spettacolo. È stato, infatti, per lungo tempo il compagno di Fiammetta Cicogna. Una volta finita la loro storia è stato beccato in compagnia di Melissa Satta, Nina Senicar, ma anche star internazionali come Selena Gomez e Lindsay Lohan.