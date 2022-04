Fedez mostra la cicatrice a un mese dall’intervento: “Ho perso quasi 10 chili” Fedez ha affrontato un delicato intervento per rimuovere un cancro al pancreas circa un mese fa. Nonostante stia lentamente tornando alla normalità, porta ancora sul corpo i segni dell’operazione: ecco quanti chili ha perso il marito di Chiara Ferragni.

A cura di Valeria Paglionico

Fedez sta affrontando una delle esperienze più difficili e preoccupanti della sua vita: poco più di un mese fa si era mostrato in lacrime sui social dopo aver scoperto un grave problema di salute ma solo una volta affrontato l'intervento ha rivelato ai fan di aver rimosso un piccolo cancro al pancreas. Il ricovero in ospedale lo ha costretto a stare lontano dai figli Leone e Vittoria nei giorni dei loro compleanni ma a rimanergli sempre al fianco è stata la moglie Chiara Ferragni, che per più di una settimana ha sempre dormito con lui al San Raffaele di Milano. Oggi il rapper sta lentamente tornando alla vita "normale" ma non dimentica il calvario appena vissuto: ecco quali sono i segni che gli ha lasciato sul corpo l'operazione.

Fedez mostra i segni dell'operazione sul corpo

Fin da quando è uscito dalla sala operatoria Fedez non ha mai voluto nascondere la grossa cicatrice che ha al centro della pancia, per lui è ormai un simbolo di vita, la dimostrazione materiale del fatto che non bisogna mai abbassare la guardia quando si parla di salute. Da quando era tornato a casa, però, si era limitato a immortalarsi con il cerotto sui punti con tanto di didascalia: "Non c’è nulla di brutto in una cicatrice se è stato il coraggio a causarla". Oggi le cose sono cambiate, il rapper si è scattato un selfie senza t-shirt con il segno dell'operazione in bella vista. I punti non ci sono più ma, nonostante ciò, la cicatrice è ancora rossa ed evidente.

Fedez mostra la cicatrice

Quanto è dimagrito Fedez dopo aver rimosso il tumore

Al di là della cicatrice e dei numerosi tatuaggi che ha impressi sul corpo, ad attirare le attenzioni dei fan di Fedez è stata la didascalia che ha inserito nella parte bassa del selfie scattato in bagno. Il marito della Ferragni ha spiegato quali sono gli effetti più evidenti dell'intervento dicendo: "Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato. Non vedo l'ora di poter rimettermi in sesto e salire su un palco". Sebbene sia tornato più o meno alla "normalità", mai come in questo periodo Fedez sente il bisogno di esibirsi di fronte al pubblico di suoi fedelissimi, così da poter "sentire" il loro abbraccio al termine di un momento tanto duro. Insomma, sebbene non sia stata un'esperienza semplice, per Fedez la strada sembra essere in discesa e i fan non vedono l'ora di rivedere una sua performance.