Fedez racconta il primo Natale dopo l’operazione: “Fitte e crampi allo stomaco” Fedez parla del suo primo Natale post operazione. Lo scorso marzo si è sottoposto al delicato intervento di asportazione del tumore neuroendocrino al pancreas: “Fitte e crampi allo stomaco, è il primo anno che non ho messo su chili” ha scritto tra le stories.

A cura di Gaia Martino

Chi lo ha trascorso in Casa, chi in montagna, chi al mare. Il Natale dei Ferragnez quest'anno è sulle Dolomiti con la famiglia al completo, nonni, zii e cuginetti inclusi. Chiara Ferragni e Fedez stanno documentando minuto dopo minuto le loro vacanze sulla neve su Intagram non sorpassando, come di consueto, le polemiche. Si tratta questo del primo Natale di Fedez dopo la delicata operazione a cui si è dovuto sottoporre lo scorso marzo per asportare il tumore neuroendocrino al pancreas. Proprio per via dell'intervento in questi giorni ha sofferto di fitte e crampi allo stomaco: il racconto tra le stories di Instagram.

Fedez racconta il primo Natale post operazione

Con una Instagram story Fedez ha spiegato che il suo primo Natale post operazione non è stato del tutto tranquillo. Nonostante la gioia nel condividere le festività con la sua famiglia e quella della moglie al completo, ha avuto diversi problemi allo stomaco dovuti, con ogni probabilità, all'eccesso di cibo che solitamente si prepara a Natale. Queste le sue parole contenute in una IG story:

Primo Natale post operazione, fitte e crampi allo stomaco derivati dall'intervento. Forse è il primo Natale in cui non ho messo su chili.

Il Natale dei Ferragnez sulla neve

La famiglia Ferragni Lucia sta trascorrendo le vacanze di Natale sulla neve. Di preciso si trovano sull'Alpe di Siusi, sulle Dolomiti, in Alto Adige, in una mega struttura incastonata in uno degli scenari paesaggistici più spettacolari. I Ferragnez alloggiano in un hotel di lusso, uno dei più esclusivi della zona, che offre ai suoi clienti anche il centro benessere, camere e suite, ristorante. Ancora oggi si trovano lì e come di consueto hanno documentato il Natale in famiglia con video e foto: tra questi anche il momento in cui nonno Franco Lucia si è travestito da Babbo Natale per i suoi nipotini. Soltanto il piccolo Leone, primogenito della coppia più popolare d'Italia, ha fatto caso al volto a lui conosciuto.