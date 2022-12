Samuel Peron e Tania Bambaci: “Il nostro primo Natale da genitori” Aspettando la finale di Ballando con le stelle, Samuel Peron si racconta con la sua compagna Tania Bambaci a “Confidenze”: “È il nostro primo Natale da genitori”.

Samuel Peron e Tania Bambaci sono pronti al loro primo Natale da papà. Il 21 ottobre, infatti, è nato il loro piccolo Leonardo. A "Confidenze", la coppia si racconta: "Saranno feste piene di gioia, che passeremo in Sicilia con la mia famiglia", rivela Tania Bambaci. Saranno tutti insieme perché con loro c'è anche il papà di Samuel: "È un Natale che ricorderò per tutta la vita". Purtroppo però mancherà la madre, scomparsa pochi mesi fa.

Il racconto di Samuel Peron e Tania Bambaci

Ma com'è la vita da genitori? I primi tempi, si sa, sono sempre i più duri. "Ancora non ci credo", ammette Tania, "Guardo Leo e dico: ‘Questo è mio figlio'. E poi, la paura che abbiamo per ogni cosa, è così piccolo. Anche se in realtà è alto, è già lungo 59 centimetri. Ho avuto una gravidanza senza problemi (a parte due volte il Covid) ma il parto è stato difficile. Il travaglio è iniziato alle 10 di sera e Leo è nato alle 5.44 del giorno dopo".

Samuel rivela: "È un nuovo capitolo, una responsabilità che sento di avere e a cui mi ero preparato da tempo. Me lo sto godendo. Soffro un po' perché Leo sta sempre attaccato alla mamma, ma lo aspetto al varco, ho già tanti progetti per lui".

Il possibile matrimonio

Samuel Peron e Tania Bambaci ora devono pensare al matrimonio. La possibilità è che si possa celebrare nel 2023. Tania: "Vediamo se adesso manterrà la promessa". Samuel conferma. Intanto, i due convivono ovviamente: "L'ho proposto io a Samuel, all'inizio era terrorizzato".

La finale di Ballando con le stelle

Nella diciassettesima edizione di Ballando con le stelle, che terminerà proprio venerdì 23 dicembre, Samuel Peron è stato l'insegnante di Iva Zanicchi. La coppia si è rivelata essere una delle più scoppiettanti e determinate, tra battute, gag e polemiche. Sono arrivati alla fine e ora si giocano il titolo.