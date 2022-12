Ballando con le stelle 2022: chi sono le sette coppie di finalisti Sabato 23 dicembre su Rai 1 va in onda la finalissima di Ballando con le stelle. Sei le coppie rimaste in gioco, oltre a Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca rientrati in gioco grazie al ripescaggio della prima finale, per un totale di sette coppie.

A cura di Giulia Turco

Sabato 17 dicembre è andata in onda la prima finale di Ballando con le stelle. Sei le coppie di concorrenti rimaste in gioco, alle quali si sono aggiunti Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca rientrati in gioco grazie alla gara vinta per il ripescaggio, per un totale di sette coppie rimaste in gara. La finalissima, che andrà in onda sabato 23 dicembre, decreterà il vincitore di questa edizione. Ecco quali sono le coppie di finalisti:

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Alessandro Egger e Tove Villfor

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Gabriel Garko e Giada Lini

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Rosanna Banfi e Simone Casula

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

Nel corso della prima finale, Paola Barale ha scelto di rinunciare alla possibilità di rientrare in gara per la finalissima a causa di motivi di salute. A giocarsi il ripescaggio sono state le coppie composte da Marta Flavi e Simone Arena, Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Dario Cassini e Lucrezia Lando, Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.

Non è stato scelto per il ripescaggio Lorenzo Biagiarelli, per il dispiacere della giudice Selvaggia Lucarelli, che avrebbe voluto vederlo rientrare in pista. Nulla da fare nemmeno per Enrico Montesano, squalificato dal programma dopo la polemica per la maglietta inneggiante al fascismo. A portare a casa il maggior numero di preferenze è la giornalista Luisella Costamagna, con il 62%, anche lei reduce da un infortunio nel corso del programma.

La finalissima dello show ballerino del sabato sera andrà in onda su Rai 1 a ridosso del Natale, il 23 dicembre. Superati gli stravolgimenti causa Mondiali di Calcio, torna la collocazione regolare in palinsesto a partire dalle 20.35. Nel corso della settimana saranno senz'altro rivelate alcune anticipazioni sulle performance dei concorrenti e sugli ospiti della serata.