Enrico Montesano fuori da Ballando, la Rai avvia un’istruttoria per capire cosa è successo La Rai ha aperto un’istruttoria interna per ricostruire i passaggi del caso Enrico Montesano a Ballando con le Stelle. Il concorrente è stato espulso perché si era presentato alle prove con la maglietta della Decima Mas, simbolo fascista.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la vicenda di Enrico Montesano, espulso da Ballando con le Stelle perché si era presentato in sala prove con la maglietta della Decima Mas, la Rai ha preso provvedimenti per capire come siano andate le cose. L'azienda quindi, di cui lo show condotto da Milly Carlucci fa parte, ha deciso di aprire un'istruttoria interna.

La Rai avvia un'istruttoria sul caso Montesano

La Rai ha deciso di avviare un'istruttoria interna per accertare i diversi passaggi della vicenda. Una indagine per ricostruire come si sia arrivati alla messa in onda del breve video, registrato e montato prima della diretta di sabato 12 novembre, che mostra Montesano con la maglietta della Decima Mas. La stessa questione è stata sollevata dall'attore, che si sta muovendo con i suoi mezzi: ha infatti annunciato di aver dato mandato al suo avvocato Giorgio Assumma di "esaminare la situazione per tutelare al meglio la mia identità persona e la mia onorabilità". E aveva poi precisato: "Ricordo che la maglietta contiene una frase di Gabriele D’Annunzio che è liberamente riprodotta anche nei libri di studio di letteratura italiana adottati nelle scuole. Altresì aggiungo che la maglietta da me indossata è stata vista dai rappresentati della Rai sia durante le mie prove della prestazione artistica sia durante la registrazione della stessa, senza alcuna obiezione"

Montesano chiede un incontro con l'ANPI

In un post pubblicato nelle sue storia Instagram, Montesano ha annunciato di avere chiesto un incontro a Gianfranco Pagliarulo, Presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia: "Ho chiesto di ricevermi affinché io possa rammentare il mio passato di uomo legato al rigoroso rispetto dei valori della libertà e della democrazia di cui tale associazione è custode attenta e rigorosa". E ha poi concluso, in riferimento all'episodio che l'ha visto coinvolto (quello di aver indossato la maglia della Decima Mas durante le prove di Ballando con le Stelle 2022: "Voglio dimostrare che l'episodio in cui sono maldestramente caduto vada imputato a una leggerezza compiuta in assoluta buona fede".