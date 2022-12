Vacanze di Natale sulla neve per i Ferragnez: quanto costa l’hotel sulle Dolomiti Chiara, Valentina e Francesca Ferragni sono partite per una vacanza sulla neve in occasione del Natale e soggiornano tutte nello stesso albergo.

Chiara, Valentina e Francesca Ferragni in vacanza sulla neve

Chiara, Valentina e Francesca Ferragni stanno trascorrendo le vacanze di Natale assieme sulla neve e per le festività in famiglia hanno scelto una meta italiana tra le più scenografiche. Si tratta dell'Alpe di Siusi, sulle Dolomiti, in Alto Adige, il più vasto altopiano d’Europa, caratterizzato da uno scenario naturale di rara bellezza. Le Dolomiti sono infatti nominate Patrimonio mondiale della natura UNESCO ed è qui che le sorelle Ferragni trascorreranno le loro vacanze natalizie in famiglia.

Chiara, Valentina e Francesca Ferragni sulla neve per Natale

Chiara, Valentina e Francesca Ferragni stanno trascorrendo le festività natalizie sulla neve in Alto Adige. Per il loro soggiorno hanno scelto la stessa struttura. Si tratta di un hotel a cinque stelle unico nel suo genere e incastonato in uno degli scenari paesaggistici più spettacolari. Si tratta dell'Alpina Dolomites Lodge che sorge sull’Alpe di Siusi.

Alpina Dolomites Lodge

L'Alpina Dolomites Lodge è un hotel unico al mondo progettato per integrarsi armoniosamente nell'ambiente ameno circostante. Si tratta di uno degli hotel di lusso più esclusivi che offre ogni tipo di servizio per qualsiasi vacanza che si cerca, che sia di relax e di sport sulla neve.

La piscina dell’hotel

L'hotel dove soggiornano Chiara, Valentina e Francesca Ferragni con Fedez e tutta la famiglia offre un centro benessere panoramico, diverse camere e suite, tutto perfettamente integrato nel panorama mozzafiato delle Dolomiti. La struttura ha un design ispirato proprio al paesaggio intorno.

Il centro benessere panoramico

Non sappiamo il tipo di alloggio scelto dai Ferragnez all'interno dell'Alpina Dolomites Lodge ma una notte in una delle soluzione dell'hotel a cinque stelle parte dagli oltre 400 euro per una camera fino a più di 1.000 euro per le suite, senza considerare il periodo di altissima stagione che hanno scelto Chiara, Valentina e Francesca Ferragni per il Natale 2022.