Qual è e quanto costa l'hotel in cui è Natale tutto l'anno Volete godervi la magia del Natale in ogni momento dell'anno? Ecco l'hotel che fa al caso vostro, nel quale una delle camere è decorata con addobbi a tema anche fuori stagione.

A cura di Valeria Paglionico

Manca poco più di un mese all'inizio dell'estate 2025 ma, nonostante ciò, sono moltissimi coloro che se ne fregano delle vacanze e delle ferie e che considerano la bella stagione solo il momento dell'anno in cui possono dare ufficialmente il via al countdown natalizio. In quanti sognano di vivere per tutto l'anno circondati da lucine, addobbi scintillanti, alberi ricoperti di palline e canzoni a tema? Per loro arrivano delle buone notizie: esiste un parco divertimenti che dà ai suoi ospiti la possibilità di soggiornare in un resort in cui è Natale tutti i giorni. Dove si trova e quanto costa?

Dove si trova l'hotel con la camera a tema Natale

Si chiama Chessington World of Adventures ed è un parco divertimento di Chessington, in Inghilterra, di cui si sta parlando molto negli ultimi giorni, il motivo? Al di là delle solite attrazioni per grandi e piccini, dai trenini alle montagne russe, è dotato anche di diversi alberghi a tema dove i visitatori possono soggiornare, così da godersi il lunapark per più giorni consecutivi.

Safari Hotel

Il Safari Hotel, in particolare, offre delle esperienze davvero uniche, dalle camere ispirate a Jumanji a quelle che sembrano essere costruite in una giunga. L'ultima arrivata, in particolare, trasforma in realtà i desideri degli amanti del Natale: si tratta infatti di una stanza in cui ci si può godere la magica atmosfera delle feste anche quando il 25 dicembre è ancora lontano.

Safari Hotel

Com'è fatta la stanza natalizia

"Festeggia il periodo più bello dell'anno… tutto l'anno! Prenota un soggiorno nella nostra nuovissima e magica camera a tema natalizio per una fuga indimenticabile", sono queste le parole con cui il Safari Hotel descrive la nuova Christmas Room. Coperte di velluto rosso, cuscini tartan, rami di abete decorati con lucine e palline, ghirlande scintillanti all'ingresso e un albero perfettamente addobbato: all'interno della camera a tema Natale è stato curato ogni singolo dettaglio per sentire la magia delle feste in ogni momento dell'anno.

Safari Hotel

Addirittura all'apertura della porta parte la canzone Merry Xmas Everybody degli Slade, poi accanto alla macchina del caffè ci sono gli snack natalizi e si può telefonare a Babbo Natale. Naturalmente agli ospiti viene consigliato di portare con sé anche i pigiami e i maglioni a tema, così da realizzare degli scatti super Instagrammabili "fuori stagione". Quanto costa soggiornare qui? Una notte viene offerta a 319 sterline (circa 370 euro).

Safari Hotel