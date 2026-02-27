Qual è e quanto costa l’hotel a Sanremo in cui soggiorna Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è tra i big in gara al Festival di Sanremo 2026 ma ha un piccolo problema: non riesce a dormire a causa dei festini notturni. Qual è l’hotel in centro città in cui soggiorna?

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elettra Lamborghini è tra le grandi protagoniste della 76esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa con il brano Voilà. Se sul green carpet ha lasciato trionfare la sobrietà in total black, sul palco si è riconfermata la regina degli scintillii tra meravigliosi abiti di cristalli e gioielli di diamanti. Al di là delle esibizioni, però, è finita al centro dell'attenzione dei media con la sua protesta contro i "festini bilaterali". Sia sui social che all'Ariston la cantante ha "denunciato" i rumori molesti provenienti dai party sanremesi che vanno avanti per tutta la notte, impedendole di dormire. Qual è l'hotel in cui sta soggiornando, che affaccia sul centro della città (e sui locali più rinomati)?

Dove soggiorna Elettra Lamborghini a Sanremo 2026

Durante il Festival, la città di Sanremo si anima e, complice il fatto che le serate all'Ariston terminano dopo l'1, i locali, dai ristoranti alle discoteche, rimangono aperti tutta la notte. Elettra Lamborghini lo sa bene, visto che negli ultimi giorni si è ritrovata a combattere contro i rumori incessanti e la musica a tutto volume proveniente dai party organizzati vicino al suo hotel.

Hotel De Paris Sanremo

Dove soggiorna? All'Hotel De Paris, un rinomato 4 stelle in Corso Imperatrice, dunque in pieno centro, che si affaccia sul mare e che si trova a due passi dall'Ariston e dal Casinò. Luogo di villeggiatura d'elite inaugurato a fine ‘800, viene considerato un "gioiello liberty" disegnato da Pietro Agosti, un ingegnere d'avanguardia della città.

Leggi anche Ascolti tv 26 febbraio, i dati auditel di Sanremo 2026 per la terza serata in aggiornamento

Hotel De Paris Sanremo

Le suite con vista mare al centro di Sanremo

L’Hotel de Paris Sanremo è dotato di camere spaziose ed eleganti, ha due aree benessere che possono essere riservate per serate private e dà libero accesso a una spiaggia consociata. Quanto costa dormire qui? Naturalmente fino alla fine del Festival risulta completamente prenotato ma è possibile riservare una camera in qualsiasi weekend di marzo a partire da poco più di 200 euro (prezzo per una doppia superior).

Hotel De Paris Sanremo

Per la Junior suite, invece, bisogna spendere 549 euro a notte, mentre per la Prestige vista mare si arriva a 671 euro. La stanza più costosa? La suite Prestige vista mare con terrazzo, dotata di camera da letto, salotto e due bagni (prezzo 770 euro a notte). È importante sottolineare che queste sono le cifre "standard", che con ogni probabilità durante il Festival lievitano a causa della richiesta più elevata rispetto agi altri momenti dell'anno.