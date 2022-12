“Britney Spears controllata dal marito Sam Asghari”, che respinge ogni accusa La pop star non ha mai smesso di postare sui social messaggi fraintendibili, parsi ad alcuni come una richiesta d’aiuto, ad altri come segnali di squilibrio. C’è persino chi ha ipotizzato che Britney sia scomparsa e che sia il marito Sam Asghari a tenere le fila dei suoi profili.

A cura di Giulia Turco

Nonostante i tempi della tutela legale da parte del padre siano ormai archiviati, Britney Spears sembra fatichi ancora a trovare una sua serenità emotiva e mentale. La pop star infatti non ha mai smesso di postare sui suoi social messaggi piuttosto fraintendibili, che ad alcuni fan sono parsi come una richiesta d’aiuto, ad altri semplicemente segnali di squilibrio.

I fan credono ci sia il marito dietro ai social di Britney

Negli ultimi mesi inoltre si sono diffuse diverse teorie del complotto circa presenza sui social media di Britney. C’è persino chi ha ipotizzato che la pop star sia scomparsa e che sia il marito Sam Asghari a tenere le fila dei suoi profili. Incalzato sull’argomento da alcuni paparazzi che lo hanno intercettato a Los Angeles, l’uomo ha smentito ogni accusa spiegando non solo che sarebbe Britney a gestire i propri profili social, ma che la pop star ha anche il pieno controllo della sua vita. Asghari, come riporta Tmz, avrebbe spiegato la preoccupazione dei fan come un segnale si affetto nei confronti della cantate, dunque come qualcosa di assolutamente positivo. Fonti vicine a Britney inoltre avrebbero confermato al magazine che è sana e salva e che sta bene.

La storia d'amore tra Britney Spears e Sam Asghari, l'aborto e le nozze

Dopo il primo incontro nel 2016 in occasione di un videoclip della cantante, i due hanno iniziato a frequentasi. La relazione è culminata nel 2021 con il fidanzamento ufficiale e a giugno o 2022 con il matrimonio, celebrato alla presenza di stare del calibro di Madonna e Donatella Versace. Pochi mesi prima delle nozze, Britney Spears aveva comunicato ai suoi fan la lieta notizia di una gravidanza e la gioia per un piccolo in arrivo, salvo poi dover informarli di un aborto spontaneo. Da allora la cantante ha manifestato sempre più segni di squilibro pubblicamente, mostrandosi spesso in scatti provocanti completamente nuda. “Sono turbato da queste foto, siamo sicuri che stia bene?”, si sono chiesti i sostenitori della popstar. "È davvero triste quando il tuo idolo d'infanzia diventa così", scrivevano altri ipotizzando un crollo emotivo e mentale dal quale difficilmente si sarebbe ripresa.