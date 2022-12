Sanremo 2023, Amadeus esclude Lady Gaga e Britney Spears ospiti: “Previsti altri nomi stranieri” Il direttore artistico del Festival di Sanremo dà alcuni dettagli sui possibili ospiti. Confermano che ci saranno gli internazionali, ma esclude le due cantanti. Francesca Fagnani ci sarà nella serata del mercoledì.

Andrà in onda su Rai1 il 16 dicembre, in prima serata, Sanremo Giovani. Sarà l'ultimo atto prima del Festival di Sanremo 2023, previsto dal 7 all'11 febbraio. Della serata e della kermesse ha parlato Amadeus in conferenza stampa, non potendosi sottrarre alle domande dei giornalisti sulle novità del Festival.

Al centro del dibattito sono in particolare gli ospiti. Se il direttore artistico aveva già premesso che quest'anno si sarebbe aperto agli ospiti internazionali, non ci sono ancora notizie sui possibili nomi. Quelli che circolavano con più insistenza, da Lady Gaga a Britney Spears, vengono però prontamente smentiti da Amadeus, che peraltro esclude categoricamente l'ipotesi di co-conduttrici internazionali: "Sì a ospiti internazionali, ma non quei nomi". E conferma: "Ci saranno ospiti over 70 per non dimenticare la storia della musica italiana".

Ipotesi Sabrina Impacciatore come co-conduttrice?

A proposito di co-conduttrice, si fa il nome di Sabrina Impacciatore come ipotesi per un ritorno dell'attrice all'Ariston dopo il Dopofestival del Baglioni bis e in virtù dell'attenzione su di lei dovuta al suo ruolo in The White Lotus e l'intervista a Jimmy Kimmel. Il direttore artistico non conferma né smentisce l'ipotesi, ma precisa: "Stiamo ragionando su molte cose. Mancano all’appello due co-conduttrici, quelle del giovedì e venerdì. Abbiamo delle belle idee: vediamo se andranno in porto".

Francesca Fagnani a Sanremo nella serata del mercoledì

Nel parlare di giovedì e venerdì come giorni ancora senza co-conduttrice, Amadeus conferma di fatto che la serata scelta per la presenza di Francesca Fagnani all'Ariston sarà quella del mercoledì, dato che Ferragni è già confermata per l'apertura del martedì e la chiusura del sabato.

Nessun dettaglio sulla presenza di Fiorello, salvo la precisazione che sarà sempre collegato con Viva Rai2, ma non è chiaro se questo avverrà a distanza da Roma, dove lo show mattutino di Fiorello va attualmente in onda, o sarà prevista una trasferta speciale a Sanremo. Quanto a Sanremo Giovani, nel corso della serata verranno annunciati anche i titoli delle canzoni dei Big in gara a Sanremo 2023. Amadeus preannuncia che si farà tardi e precisa che per quanto riguarda Sanremo Giovani la sua spalla all'Ariston, Gianni Morandi, non sarà co-conduttore ma solo ospite.