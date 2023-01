“Non hai mai lavorato in vita tua”, Elisabetta Gregoraci replica piccata e respinge le accuse Dopo la vacanza a Dubai Elisabetta Gregoraci torna alla base, a Montecarlo. A commentare gli scatti del suo soggiorno extra lusso ci pensano alcuni haters che la stuzzicano nei commenti. “Torna a lavorare”. La showgirl risponde prontamente: “Lavoro da quando ho 17 anni, ti sfugge qualcosa”.

A cura di Giulia Turco

Elisabetta Gregoraci è finalmente rientrata a Montecarlo dopo un lungo periodo di vacanza. Prima il sole battente di Malindi, in Kenya, per celebrare il Natale con Flavio Briatore e Nathan Falco, poi a Dubai, per godersi le uscite romantiche da mille e una notte con Giulio Fratini. Non sono mancate le partite a golf, il relax in piscina e le cene di lusso nei locali preferiti in città. Spicca Amazònico, un ristorante che combina cucina tropicale e latinoamericana, dove un piatto può arrivare a costare fino a 200 euro. Infine via di nuovo, a bordo di un aereo privato per tornare, finalmente, alla base.

Elisabetta Gregoraci risponde alle critiche

Come sempre non manca qualche accusa, alla quale la showgirl prontamente cerca di rispondere. "Ma torna a lavorare. Ah già, tu non hai mai lavorato", la stuzzica un utente commentando un post sul suo profilo Instagram. Immediata la risposta di Eligreg, che com'è noto tiene molto alla sua immagine pubblica e alla sua reputazione nel mondo dello spettacolo: "Zio, lavoro da quando ho 17 anni, ti è sfuggito qualcosa", scrive tra i commenti. "Comunque anche per questo 2023 ti consiglio Gaviscon, due volte al giorno per almeno un mese… funziona".

A 17 anni Elisabetta ha vinto il titolo di Miss Calabria accedendo così a Miss Italia. È il primo step che le consente di entrare nel mondo della moda e di lavorare come indossatrice per le passerelle di diversi brand di alta moda, tra i quali Armani e Dolce&Gabbana. In tv apparirà in seguito, partecipando a Ciao Darwin. Il primo incarico da conduttrice è quello di Starflech con Jerry Cala ed Eleonoire Casalegno.

L'amore con Giulio Fratini non è più un segreto

È con la vacanza a Dubai che Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini hanno ufficializzato il loro amore anche sui social. Per la prima volta infatti la showgirl ha voluto mostrare la sua nuova fiamma ai follower tramite alcuni video, anche se la love story era già cosa nota da tempo. I due si frequentano dalla scorsa estate e da allora non sono mancate le occasioni ai fotografi per pizzicarli durante le loro fughe d’amore. È la prima volta che Elisabetta Gregoraci si mostra pubblicamente al fianco d’un altro uomo, dopo la separazione da Flavio Briatore nel 2017.