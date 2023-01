Elisabetta Gregoraci a Dubai: quanto costa una cena nel suo ristorante preferito Elisabetta Gregoraci è a Dubai per le vacanze invernali e non ha perso l’occasione per cenare nel suo ristorante preferito in città.

A cura di Clara Salzano

Il ristorante preferito di Elisabetta Gregoraci

Continuano le vacanze invernali di Elisabetta Gregoraci che, dopo il Kenya nel resort di Flavio Briatore a Malindi, ha scelto Dubai per iniziare il nuovo anno. Non è la prima volta che la nota showgirl si reca nell'emirato tanto da avere anche un ristorante preferito in città: scopriamo quale.

Elisabetta Gregoraci nel suo ristorante preferito

È proprio Elisabetta Gregoraci a postare sui suoi social un'immagine del suo ristorante preferito di Dubai. Si tratta del ristorante Amazónico, il secondo locale aperto da Sandro Silva e Marta Seco ad aprire al di fuori della Spagna, dopo il successo di Madrid. L'Amazónico Dubai ha aperto nel 2016 nel cuore del DIFC mantenendo il forte legame alla diversità culturale e al patrimonio gastronomico della regione amazzonica.

L’Amazónico Dubai

Fogliame lussureggiante, banchetti di velluto e ambientazioni da giungla caratterizzano gli interni del'Amazónico di Dubai. Appartenente alla catena di uno dei ristoranti più famosi e amati di Madrid, il lodale di Dubai recentemente rinnovato, è un ambiente immersivo a tre piani progettato dall'artista di fama internazionale Lázaro Rosa-Violan. Il progetto è basato sull'uso di materiali naturali e di una vegetazione lussureggiante.

Gli interni di Amazonico Dubai

Il ristorante preferito di Elisabetta Gregoraci a Dubai combina cucina tropicale e latinoamericana, con piatti delle comunità asiatiche e mediterranee, dal sushi tropicale al pesce crudo fino alla carne alla griglia. Lo spazio più suggestivo del locale, che comprende una serie di ambienti, dal ristorante interno alla terrazza panoramica, è il Butterfly bar con la sua atmosfera vivace. Una cena all'Amazónico Dubai ha pressi che variano in base alla scelta dalle insalate a 17 euro a un piatto di pesce fresco di circa 200 euro. Il pranzo di lavoro può avere un costo più contenuto con menù di tre portate anche a 30 euro.