Noemi Bocchi e la frecciata sui social dopo le accuse dell’ex marito Mario Caucci Noemi Bocchi risponde, velatamente, alle accuse dell’ex marito Mario Caucci. La compagna di Totti scrive una frase semplice, ma piuttosto esplicativa, su Instagram.

A cura di Ilaria Costabile

Da quando è stata ufficializzata la sua storia con Francesco Totti, Noemi Bocchi non ha mai dato particolarmente adito alle voci sul conto ed è andata avanti per la sua strada senza mai ribattere. Eppure, dopo l'intervista rilasciata da Mario Caucci al settimanale Chi, in cui il suo ex marito le ha riservato parole non propriamente piacevoli, ha deciso di rispondere pubblicando una storia su Instagram esplicativa nella sua semplicità, come riportato da Vanity Fair.

La risposta di Noemi Bocchi a Mario Caucci

Mario Caucci non si è lasciato sfuggire l'opportunità di parlare apertamente della sua ex moglie, facendo emergere dubbi in merito alla veridicità delle cose raccontate sul suo conto, e raccontando la loro storia come bellissima. Noemi Bocchi viene descritta come una donna disposta a tutto pur di raggiungere i suoi scopi, una donna che in dieci anni aveva portato Caucci ad allontanarsi anche dai suoi familiari, che lo avevano messo in guardia sulla natura della sua compagna, avanzando l'ipotesi che lei avesse costruito la sua immagine nel minimo dettaglio.

Ed ecco, quindi, che arriva la risposta della diretta interessata, che sul suo profilo Instagram, come riporta la nota testata, ha pubblicato una storia nella quale scrive: "Grazie per questi dieci anni unici" accompagnando la scritta con una musica da circo e alcune emoji sorridenti, come a voler sottolineare che nel racconto di Caucci, manchino dei dettagli che non hanno reso il loro rapporto idilliaco come l'imprenditore vorrebbe raccontare.

Mario Caucci accusato di maltrattamenti

Tra i due ex coniugi, infatti, è in atto una causa. Bocchi ha accusato l'ex marito di maltrattamenti e di aver "violato gli obblighi di assistenza morale e materiale legati alla potestà genitoriale, serbando una condotta contraria alla morale delle famiglie, in particolare disinteressandosi, dopo essersi allontanato dal domicilio familiare, dei figli minori".

Il tutto risalirebbe al 2019, quando Noemi Bocchi avrebbe depositato la prima denuncia, sebbene i primi coniugali risalgano già al 2017, quando l'uomo si sarebbe allontanato dalla compagna, portando un clima affatto sereno in casa.