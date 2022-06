Ben Stiller al confine ucraino abbraccia i bambini rifugiati: “Le loro vite distrutte dalla guerra” Ben Stiller si è recato in Polonia e poi al confine con l’Ucraina, in qualità di ambasciatore per l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L’attore, poi, è stato avvistato a Leopoli.

A cura di Daniela Seclì

Foto di Andrew McConnell

Ben Stiller, in qualità di ambasciatore per l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha raggiunto la Polonia e poi il confine con l'Ucraina, dove ha incontrato le famiglie dei rifugiati che scappano dalla guerra in Ucraina. L'attore, poi, sarebbe stato avvistato a Leopoli.

Ben Stiller incontra i rifugiati ucraini

Ben Stiller ha pubblicato su Instagram un post nel quale ha raccontato il suo arrivo in Polonia. L'attore ha invitato tutti coloro che lo seguono a non fare mancare mai il loro sostegno ai rifugiati che sono stati privati di tutto:

"Sono appena arrivato in Polonia con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, per incontrare le famiglie le cui vite sono state distrutte dalla guerra e dalla violenza in Ucraina. Milioni di persone sono state costrette a fuggire dalle loro case e il 90% sono donne e bambini. Sono qui per apprendere e condividere storie che dimostrano l'impatto della guerra sugli uomini e per amplificare la chiamata alla solidarietà. Spero vogliate condividere i vostri messaggi di sostegno, per le persone che hanno lasciato le loro case in Ucraina e sono fuggite in ogni parte del mondo. Tutti hanno il diritto di cercare la sicurezza. Chiunque, ovunque, in qualsiasi momento".

La foto in cui abbraccia un bambino ucraino

Qualche ora più tardi, Ben Stiller ha pubblicato un altro post nel quale ha spiegato di essere giunto al confine tra Polonia e Ucraina. Nella foto pubblicata su Instagram, abbracciava due bambini fuggiti dalla guerra:

"Vicino a Medyka, al confine tra Polonia e Ucraina, ho avuto la possibilità di incontrare alcune famiglie che sono fuggite dalla guerra in Ucraina, lasciando le persone che amano, senza sapere quando potranno tornare a casa o se abbiano ancora delle case a cui tornare".

Successivamente, l'attore è stato avvistato tra le strade di Leopoli. Su TikTok circolano i video (vedi in alto, ndr) che lo ritraggono tra le strade della città.