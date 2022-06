Ben Stiller incontra il presidente ucraino Zelensky: “Sei il mio eroe” L’attore americano, in qualità di ambasciatore di buona volontà delle Nazioni Unite, ha incontrato il presidente ucraino per un breve colloquio. Zelensky ha chiesto che si continui a tenere alta l’attenzione sul tema della guerra.

A cura di Andrea Parrella

Ben Stiller ha incontrato il presidente ucraino Volodomyr Zelensky. L'attore americano e ambasciatore di buona volontà delle Nazioni Unite Ben Stiller ha avuto modo di conoscere Zelensky a Kiev nelle scorse ore, nell'ambito di un viaggio che in questi giorni ha fatto in alcune città ucraine in virtù del suo ruolo in Unicef. "Sei il mio eroe", ha detto la star di Hollywood salutando il leader ucraino al suo arrivo nel palazzo presidenziale.

L'attore ha quindi parlato al presidente ucraino elogiandolo e tornando anche a quella che era stata la sua carriera precedente nel mondo dello spettacolo, visto che Zelensky, come noto, aveva cominciato da comico e da attore, diventando celebre in patria soprattutto per la serie Tv in cui interpretava un normale cittadino che da un giorno all'altro si ritrova eletto presidente grazie a un video diventato virale. "Avevi già fatto una grande carriera da attore ma adesso…", ha detto Stiller al suo ex collega, che ha risposto divertito: "Non così grande quanto la tua".

Il video dell'incontro è stato reso pubblico su Youtube e da diverse ore le foto di Ben Stiller e Zelensky circolano molto sui social: "È veramente difficile capire quello che sta accadendo qui se non lo vedi di persona – aveva detto Ben Stiller per commentare la sua esperienza di pochi giorni in Ucraina – Oggi sono stato a Irpin e ho visto un tale livello di distruzione, un conto è vederlo attraverso la tv e i social media, un conto è vederlo da qui, parlando con le persone", ha spiegato. Il presidente Zelensky, nel corso del colloquio con Stiller, ha chiesto che non si disperda l'attenzione sul tema della guerra: "non è interessante parlare di guerra ogni giorno, per noi è molto importante, affinché le persone non dimentichino e perché non si riduca la pressione sulla Russia".