Barbara d’Urso cuore di nonna, è tutta per la nipotina nell’attesa di ritornare in tv Tornerà a capofitto nel mondo della tv. “C’è chi prevede che andrà a lavorare per Discovery”, racconta il settimanale Chi. Nel frattempo la conduttrice si gode una sana quotidianità, che è forse proprio quello che le serve, ora che è ad un passo da un cambiamento radicale della sua vita professionale.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi)

Barbara d’Urso è tornata. Dopo essersi concessa un periodo di tregua dai ruggiti dell’Italia ed essersi goduta le capitali europee come una teenager spensierata, eccola rientrare in Italia. Bella Londra, sì, ma niente di meglio del tempo speso in famiglia, soprattutto se insieme a lei c'è la nipotina, nata dal primogenito della conduttrice Gianmauro, 36 anni.

(Foto Chi)

La conduttrice torna alle abitudini in famiglia

Il settimanale Chi l’ha immortalata durante una delle sue tradizionali passeggiate per il centro di Milano. La raggiunge la fedele migliore amica Angelica Pizzuti, si concede un giro per i negozi e poi si perde tra i sorrisi per la piccolina, arrivata da pochi mesi in famiglia. È una vera e propria routine quella della conduttrice, che come testimonia il settimanale Chi il giorno seguente replica lo stesso programma, tra il supermercato e parco Sempione, dove incontra casualmente anche Francesca Ferragni con il suo bambino. Un po’ di sana quotidianità abitudinaria è forse proprio quello che le serve ora che è ad un passo da un cambiamento radicale della sua vita professionale.

(Foto Chi)

Il futuro in Tv di Barbara d'Urso

Tornerà a capofitto nel mondo della tv, questo è poco ma sicuro. “C’è chi prevede che andrà a lavorare per Discovery”, racconta Azzurra Della Penna sulle pagine di Chi. “La responsabile della programmazione Laura Carafoli ha lasciato intendere tra le righe più volte di nutrire tanta stima nei suoi confronti”. In effetti è così, lo ha fatto pubblicamente nel corso di interviste, ma per il momento nulla sembra certo, o comunque ufficiale. “D’Urso è un personaggio larger than life, spiritosa, molto curiosa, un personaggio su cui si possono dire tante cose: è una donna che ha fatto la storia della televisione. L’ho sempre seguita”, spiegata Carafoli ad agosto sulle pagine di Repubblica. “Questa stagione è andata, non abbiamo un’idea, ma mi piacerebbe un domani averci a che fare, è più giovane di chiunque”. C'è chi ha ipotizzato la collaborazione in un progetto internazionale per Netflix (qui si spiegherebbe la sua permanenza a Londra per imparare l'inglese), e "chi la vuole ballerina per una notte a Ballando con le stelle da Milly Carlucci, chi persino ospite dalla ex dirimpettaia Mara Venier a Domenica In”, continua il settimanale.