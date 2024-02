Austin North esce dal carcere su cauzione dopo aver aggredito tre infermiere: “Sono sconvolto” Austin North lo scorso martedì è stato arrestato dopo aver aggredito alcune infermiere in un ospedale di Los Angeles. “Credevo di avere un infarto, invece è stato un forte attacco di panico” ha dichiarato lui stesso, nelle ultime ore, dopo essere stato rilasciato su cauzione. Risulta ora denunciato per aggressione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Austin North, attore statunitense conosciuto per il ruolo di Logan Watson nella serie Disney Channel Non sono stato io, è stato arrestato dopo aver aggredito diverse infermiere dell'ospedale di Las Vegas, in Nevada. L'attore sarebbe stato colpito da un attacco di panico e, secondo quanto dichiarato dalla polizia a TMZ, avrebbe scatenato la sua ira sugli operatori sanitari, diventati vittima di spintoni e pugni. Sui social poche ore fa Austin North ha rotto il silenzio: "Ho pochissimi ricordi su quanto accaduto".

Cosa è successo in ospedale: l'aggressione e l'arresto

Austin North, stando al racconto della polizia rilasciato a TMZ, avrebbe aggredito diverse infermiere in un ospedale di Las Vegas dopo aver fatto alcuni esami del sangue. L'attore avrebbe sferrato pugni e spinto diversi operatori sanitari "senza un motivo preciso": "Avrebbe dato un pugno in testa ad un'infermiera, schiaffeggiato il volto di un'altra e spinto una dottoressa contro un tavolo". Solo quest'ultima sarebbe riuscita a difendersi con un vassoio, si legge sul tabloid, colpendolo alla testa. Dopo l'arrivo della polizia, è stato ammanettato ad una barella, poi portato in cella. Denunciato per aggressione volontaria, è stato poi rilasciato su cauzione.

Austin North spiega perché era in ospedale: "Credevo di avere un infarto in corso"

Austin North dopo essere stato rilasciato su cauzione dal carcere di Los Angeles, ha rotto il silenzio sui social. Con una story su Instagram ha spiegato perché aveva deciso di recarsi in ospedale: "Sono profondamente sconvolto da quanto accaduto a Los Angeles. Un mio amico mi ha accompagnato in ospedale perché pensavo di avere un infarto in corso. Mi hanno fatto diversi esami, compresi quello del sangue, tutti negativi alla presenza di droghe o alcol. Ho avuto un forte attacco di ansia. Ho pochi ricordi legati a quel momento, ma ho il massimo rispetto per gli operatori sanitari. Ho combattuto per anni contro l'ansia e questo è stato il peggior attacco, il più estremo, mai avuto. Spero di far luce su questo disturbo debilitante e di trasmettere fiducia a chi lotta con me".

