Assolto 27enne accusato di avere ferito Denis Dosio con bicchiere di vetro: le motivazioni Nel 2019, Denis Dosio accusò un 27enne barese di averlo ferito spaccandogli un bicchiere di vetro sulla fronte, mentre si trovavano in un locale a Mykonos. Il giovane è stato assolto per non aver commesso il fatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel 2019, Denis Dosio denunciò un 27enne di Bari, accusandolo di averlo ferito spaccandogli un bicchiere di vetro in testa, durante una serata a Mykonos. In queste ore, il Corriere della Sera ha riportato la notizia dell'assoluzione del giovane barese "per non aver commesso il fatto". In Grecia c'è l'obbligo di somministrare le bevande in bicchieri di plastica e ciò farebbe decadere l'accusa mossa da Dosio.

Accusato di avere ferito Denis Dosio, 27enne barese assolto

In un video, il momento del presunto screzio tra Denis Dosio e il 27enne: nel filmato il ragazzo sembrava lanciare qualcosa contro l'influencer. L'imputato è stato rappresentato dall'avvocato Andrea Melpignano che ha chiesto l'assoluzione del ragazzo barese rimarcando come anche in Grecia ci sia l'obbligo di servire le bevande ai clienti in bicchieri di plastica, dunque non era verosimile che il suo assistito avesse ferito Denis Dosio con un bicchiere di vetro. L'avvocato ritiene anche che il bicchiere lanciato dall'imputato non abbia raggiunto Denis Dosio, che nel video continua ad "aggiustarsi il ciuffo" e non ha alcuna reazione "istintiva di difesa".

L'ipotesi su come sia stato ferito Denis Dosio

Infine, nella memoria è stata formulata un'ipotesi su come Denis Dosio potrebbe essersi procurato la vistosa ferita sulla fronte che mostrava nella foto del post in cui denunciava l'accaduto: "Non è molto chiaro se il Dosio abbia urtato violentemente nel piegarsi contro il bracciolo della panchina del locale (gesto compiuto per raccogliere una maglietta, ndr) o se altri soggetti ignoti gli abbiano spinto la testa contro il poggiabraccio".

Leggi anche Russell Crowe ha sangue italiano, il divo di Hollywood pubblica i risultati del Dna

Lo sfogo di Denis Dosio nel 2019

Nel 2019, in un post pubblicato su Instagram, Denis Dosio raccontò così l'accaduto: "Ieri sera in un locale a Mykonos (frequentato maggiormente da italiani) una ragazza mi ha chiesto gentilmente una foto, mi sono accostato a lei e subito dopo averla fatta, un ragazzo mi domanda: “Ma sei Denis Dosio?”. Io rispondo di sì e in un attimo mi ritrovo la testa insanguinata, mi aveva spaccato il suo bicchiere di vetro in testa. Ho quasi perso i sensi nella strada per andare alla clinica medica più vicina, arrivati mi hanno messo più o meno 6 punti".