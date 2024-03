Arnold Schwarzenegger rivela di essersi operato di nuovo al cuore: “Mi hanno messo un pacemaker” Arnold Schwarzenegger si è sottoposto a un’altra operazione chirurgica al cuore per via di una patologia di cui soffre dalla nascita: al noto attore, 76enne, è stato impiantato un pacemaker. Ora fa sapere di stare bene e ha spiegato il motivo per cui ha scelto di parlare pubblicamente delle sue condizioni di salute. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Arnold Schwarzenegger si è sottoposto a un'altra operazione chirurgica al cuore. Nel suo podcast Arnold's Pump Club, il noto attore, 76 anni, ha fatto sapere che gli è stato impiantato un pacemaker. In passato si era già sottoposto a tre interventi chirurgici a cuore aperto, per via di una patologia di cui soffre dalla nascita, come la madre.

Arnold Schwarzenegger è stato operato di nuovo al cuore

Come ha racontato nel suo podcast, Schwarzenegger di recente ha subito un altro intervento chirurgico "per diventare un pò più macchina", un pò come il suo personaggio iconico del film Terminator. "Mi hanno messo un pacemaker", ha fatto sapere l'attore, che soffre di una patologia congenita al cuore e si è già sottoposto a tre operazioni per la sua condizione. Poi ha spiegato perché ci tiene a parlare pubblicamente, con i suoi fan e non solo, della sua condizione di salute:

Dire questo a tutti voi va contro gran parte della mia educazione in Austria, dove nessuno parlava mai di questioni mediche, tutto ciò che riguardava l'assistenza sanitaria veniva tenuto per sè. Ma ho ricevuto tanti messaggi ed e-mail da persone nate con una valvola aortica bicuspide, come me, che mi dicevano che parlare dei miei interventi di sostituzione della valvola ha dato loro il coraggio e la speranza di affrontare i propri.

L'attore ha raccontato di stare bene ora e ha ringraziato la clinica presso la quale si è sottoposto all'operazione.

I precedenti interventi al cuore di Arnold Schwarzenegger

Schwarzenegger è nato con la valvola aortica bicuspide e nel corso della sua vita si è già sottoposta a tre interventi a cuore aperto, l'ultimo dei quali lo scorso settembre. Inizialmente i medici avevano parlato di un intervento non invasivo, ma un errore commesso durante l'operazione ha rischiato di comprometterne l'esito e ha messo in serio pericolo la vita dell'attore, che racconta:

Ricordo che mi sono svegliato e all’improvviso mi sono ritrovato i medici davanti a me che mi dicevano “ci dispiace tanto, ma è stato diverso da quello che avevano programmato, perché doveva essere una semplice procedura non invasiva, ma abbiamo fatto un errore e abbiamo perforato la parete del cuore.