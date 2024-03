Schwarzenegger e DeVito contro Michael Keaton come ai tempi di Batman: “Hai una faccia tosta a presentarti” La notte degli Oscar 2024 hanno riunito tre vecchie glorie del Batman di Tim Burton: Arnold Schwarzenegger, Danny De Vito e Michael Keaton. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Un grande momento davvero esilarante alla notte degli Oscar 2024 che ha deliziato soprattutto gli appassionati del Batman di Tim Burton. Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito nel presentare le nomination per i migliori effetti speciali hanno creato una gag con Michael Keaton, seduto tra il pubblico: "Hai una bella faccia tosta a presentarti qui".

La gag sul Batman di Tim Burton

Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito non hanno solo condiviso un grande film come "I gemelli", ma hanno lavorato nel franchise di Batman sebbene in due film diversi. Schwarzenegger ha interpretato Mr. Freeze in Batman & Robin, mentre DeVito ha interpretato Il Pinguino in Batman Returns. Il Batman di Mr. Freeze non era Michael Keaton ma George Clooney, questo però non impedisce la coppia di scherzare con Keaton. Così, dopo essere saliti sul palco per presentare l'Oscar per i migliori effetti speciali, la coppia di attori si guarda e si rende conto di avere in comune "il fatto di aver provato a uccidere Batman". Così DeVito chiede a Schwarzenegger: "Come ti ha ucciso?" e lui "Col potere dell'amore". Arnold ribatte: "E a te?". La risposta: "Mi ha buttato da una finestra". A quel punto entrambi hanno rivolto l'attenzione proprio verso Keaton nel pubblico: "Hai un sacco di coraggio a mostrare la tua faccia qui", dice Arnold, "figlio di putta*a!". Tra le risate del pubblico, Michael Keaton invita entrambi a "farsi sotto".

Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger hanno presentato la categoria per i miglior effetti speciali che sono stati vinti dal film Godzilla Minus One. Hanno anche presentato i candidati per il miglior montaggio, uno dei sette premi andati ad Oppenheimer. A vincere, Jennifer Lame, assidua collaboratrice del regista Noah Baumbach e per la prima volta a disposizione di un film di Christopher Nolan.