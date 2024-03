Oscar 2024, i pronostici prima della notte dei premi: chi sono i favoriti e i probabili vincitori

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

La notte degli Oscar 2024 si terrà domenica 10 marzo. Il Guardian l'ha definita la notte degli OscarEnheimer e il motivo è semplicemente che Oppenheimer di Christopher Nolan è il film predestinato a fare incetta di premi. Dopo il boom delle 13 nomination, i pronostici lo vedono favorito per il premio di Miglior film, ma anche di Miglior Regista, Miglior attore per Cillian Murphy, Miglior attore non protagonista per Robert Downey Jr, Miglior fotografia, Miglior colonna sonora originale, Miglior suono e montaggio.

Il blockbuster di Christopher Nolan ha già ottenuto tutti i principali riconoscimenti del settore (Golden Globe, Critics Choice, DGA, BAFTA, SAG e PGA) e potrebbe eguagliare il record stabilito da West Side Story del 1961, che portò a casa ben 10 statuette.

I premi per le attrici protagoniste e non

Per quanto riguarda Premio miglior attrice protagonista, la competizione è quanto mai feroce. La trasformazione di Emma Stone da bambina a donna con un cervello pensante in Poor Things (Povere Creature) di Yorgos Lanthimos ha compromesso la certezza di vittoria di Lily Gladstone per la sua avvincente interpretazione in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. Nessun dubbio invece per il premio Miglior attrice non protagonista a Da’vine Joy Randolph per The Holdovers.

Emma Stone in Povere Creature

Cosa riceverà Barbie?

Barbie di Greta Gerwig continua a ricevere tiepide accoglienze in giro per i maggiori Festival del mondo e anche alla notte degli Oscar 2024 non sembra sarà centrale in nessuno dei premi principali, scatenando nuovamente il dibattito su quanto sia stata snobbata la pellicola più vista del 2023, che ha avuto il merito, tra i tanti, di riportare il grande pubblico al cinema. È data vincitrice della categoria Canzone originale con What Was I Made For?, che scalzerebbe l'altra canzone in nomination I’m Just Ken, e quella della Miglior scenografia.

Secondo le previsioni, solo due film vinceranno due o più statuette: Oppenheimer favorito con otto e Barbie con due. Questa sarebbe la prima volta che un simile evento si verifica dai tempi de Il paziente inglese e Fargo (1997), che ne vinsero rispettivamente nove e due.

Garrone a mani vuote, avanza La zona di interesse

Niente da fare per Io capitano di Matteo Garrone, che corre per l'Italia con la splendida pellicola sulla storia dei due migranti interpretati da Seydou Sarr e Moustapha Fall. L'Odissea contemporanea di due ragazzi che lasciano Dakar per arrivare in Europa riceverà il pieno appoggio della nazione comunque vada, in particolar modo tramite la diretta di Rai 1 condotta da Alberto Matano, che per la prima volta avrà il timone della notte degli Oscar sulla rete ammiraglia.

Favorito, infatti, come Miglior film straniero è The Zone of Interest (La zona di interesse) di Jonathan Glazer, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Martin Amis sull'orrore dell'Olocausto visto dalla dimensione privilegiata della famiglia nazista che vive accanto ai forni di Auschwitz.

Gli altri premi e i film favoriti

Per le sceneggiature originali e non originali se la giocano La zona di interesse, Anatomia di una caduta e American fiction. Favorito come Miglior documentario è 20 Days in Mariupol e come miglior corto documentario c'è The Last Repair Shop. Per Makeup e hairstyling la battaglia è tra Maestro e Povere Creature, e infine per i costumi tra Barbie e Povere Creature.

