Bernardini De Pace sulla puntata di Belve con l’ex genero Bova: “Noiosa, ricordavo Raoul più allegro” Annamaria Bernardini De Pace commenta a Un giorno da pecora la puntata di Belve con Raoul Bova, suo ex genero: “Noiosa, mi è piaciuta tanto Patty Pravo, gli uomini meno”. Sull’attore, ex marito di sua figlia Chiara Giordano: “Lo ricordavo più allegro, partecipe e polemico”.

A cura di Gaia Martino

Annamaria Bernardini De Pace ospite di Un giorno da pecora, il programma di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari in onda su Rai Radio 1, ha commentato l'ultima puntata di Belve andata in onda martedì 3 ottobre che ha visto tra i protagonisti Raoul Bova, suo ex genero. L'avvocato matrimonialista è l'ex suocera dell'attore essendo la mamma di Chiara Giordano, ex moglie di Bova. "Ho visto il programma, è stato noioso".

Le parole di Annamaria Bernardini De Pace

"Ho visto Belve, è stato un po' noioso. Le domande e le risposte erano relative. Mi è piaciuta tanto Patty Pravo, gli uomini meno". Così Annamaria Bernardini De Pace ai microfoni di Un giorno da pecora ha rivelato di aver visto l'ultima puntata di Belve. A proposito dell'intervista di Raoul Bova, suo ex genero, ha confessato di essere rimasta sorpresa dal suo atteggiamento: "Lo conoscevo più allegro, più partecipe, più polemico anche. Ieri sera mi è sembrato troppo buono". In merito alla questione lettera, poi rivelatasi non indirizzata a lui, ha continuato:

Ha detto la verità. Tutti vi siete fissati che era per lui. Lui ha detto che io sostengo di non averla scritta contro di lui, ed è così, è stato buonissimo e corretto. Io l’ho scritta un anno prima che succedesse tutto. Ho testimoni che quella lettera non era per lui. Il compagno di Simona Ventura, Giovanni Terzi, sa bene che non era per Raoul.

Cosa ha detto Raoul Bova a Belve

Raoul Bova a Belve si è concesso poco. Ha parlato del suo passato tra carriera e amori, senza scendere mai nei particolari. È stata Francesca Fagnani a riempire la scena a modo suo, chiedendogli anche se volesse fare lui una domanda. A proposito della chiacchierata fine del suo matrimonio con Chiara Giordano e della lettera aperta scritta dalla ex suocera ha però confessato: "Lei dice che non parlava di me. Queste sono cose che fanno quelli che provano dolore. Adesso l’abbiamo superata. Siamo amici? (Ride, ndr)".