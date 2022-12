Anna Pettinelli contro Attilio Romita: “Prima si struscia, poi si vergogna. Fuori subito dal GF Vip” Anna Pettinelli furiosa con Attilio Romita, crede che sia il peggior concorrente della storia del GF Vip dopo aver ascoltato le frasi contro Sarah Altobello: “Prima si struscia, poi si vergogna. Speriamo lo lascino entrambe nella cacca dove si trova”.

Giornate difficili attendono Attilio Romita. Al Grande Fratello Vip Il giornalista si è pentito di quanto detto e fatto negli ultimi giorni. Prima il flirt con Sarah Altobello che ha ferito la compagna Mimma Fusco, poi le parole di cattivo gusto contro la sua inquilina. "Non potrei mai andare in giro con lei. Ho bisogno di una donna che abbia una struttura, uno status", la confessione andata in onda ieri sera che sta facendo discutere ancora ora. La speaker radiofonica ed ex prof di Amici sta seguendo il GF Vip e dopo il commento al veleno contro Antonino Spinalbese, è arrivato anche quello contro Romita. "Che schifo".

Le parole di Anna Pettinelli contro Attilio Romita

Anna Pettinelli, come tanti altri utenti su Twitter e telespettatori del GF VIP, non ha gradito l'uscita di Attilio Romita contro Sarah Altobello. La speaker radiofonica con un tweet ha espresso il suo dissenso chiedendo che venga eliminato al più presto.

Ma che schifo! Attilio!Un uomo che si struscia per giorni e poi di vergogna di lei. Fuori subito dal GF Vip.

L'ex insegnante di Amici crede che Attilio Romita sia il peggior concorrente della storia del reality: "Che figura. Attilio in oltre 20 anni di Gf è il peggior concorrente. Speriamo lo lascino entrambe nella cacca dove si trova", le sue parole in un altro tweet facendo riferimento alla compagna del giornalista, Mimma Fusco, e Sarah Altobello.

Mimma Fusco ha chiuso il profilo Twitter

Mimma Fusco, che ieri sera ha fatto recapitare una lettera al suo compagno al GF VIP, avrebbe deciso di non pubblicare più alcun post su Twitter. Negli ultimi giorni aveva commentato come una furia i numerosi video che vedevano il giornalista vicino Sarah Altobello, poi avrebbe scelto il silenzio. "Avevo aperto il profilo per sostenere il mio compagno in questa esperienza. Dopo quanto accaduto, non avevo altro canale di comunicazione rapido per fargli arrivare il mio disappunto. Non sono in cerca di visibilità, né approvazione. È una reazione da donna ferita" le sue ultime parole su Twitter.