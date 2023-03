Anna Oxa: “Nessuna problematica con la Rai, non sarò a Domenica In a causa del funerale di Costanzo” Anna Oxa replica ai rumors circolati sul suo conto che la vedono protagonista di tensioni con la Rai. Sul cachet stellare per l’ospitata a Domenica In: “Sono spese che chiedono tutte le società, non sarò nella puntata oggi perché molti erano presenti al funerale di Costanzo e le pratiche si sono rallentate”.

A cura di Gaia Martino

Anna Oxa con un post su Instagram ha risposto alle notizie circolate sul suo conto che parlavano di tensioni tra lei e la Rai, nonostante la sua recente presenza sul palco dell'Ariston. Si è parlato di un cachet stellare richiesto dall'artista all'invito a Domenica In e di problemi legati alle questioni legali in corso con l'azienda. La celebre artista ha smentito quanto circolato, spiegando di non avere alcun problema con il Presidente Coletta: "Non sarò alla puntata di domani (oggi, ndr) a causa del funerale di Costanzo, non si esclude la partecipazione nelle prossime puntate".

Le parole di Anna Oxa

Anna Oxa con un lungo messaggio scritto su Instagram ha criticato chi ha lanciato la notizia che la vede protagonista di tensioni con la Rai, secondo lei affetta da "oxite": "Non ci sono cure, ne farmaci per questo virus che infetta velocemente persone che sono predisposte a stupidità, violenza, malvagità, cattiveria e depravazione. I primi sintomi sono: unti in faccia, sudici e senso di sporco". L'artista ha spiegato di essere stata invitata da Mara Venier per la puntata odierna di Domenica In: "La signora Anna Oxa lavora per una società che ha presentato delle spese, come fanno tutte le altre società. Nelle spese si prevede anche il pagamento di altre persone con un impegno di 4 giorni, di cui viaggi, vitto, alloggio ecc.". Stando alle sue parole non sarebbe stata presentata alcuna problematica, "Anche il Presidente Coletta ed altri sembrerebbero contenti". Ha continuato: "Quanta malsanità a commentare ogni articolo di gente che campa "stuprando" l'immagine di una grande donna, grande artista".

Il motivo dell'assenza a Domenica In oggi

Tuttavia, non sarà possibile vederla in puntata oggi a causa dei funerali di Maurizio Costanzo:

"Molti erano presenti al funerale e le pratiche si sono rallentate. Probabilmente nel rispetto degli impegni di tutti non si esclude la partecipazione nelle prossime puntate".

Poi ha concluso: "Come sempre Oxarte può documentare ogni cosa. Potremmo mai credere che la RAI, tv di Stato avrebbe violato la privacy delle società, con questa specie di essere mortificante per se stesso, senza avvisare delle problematiche OXARTE? Anzi, quando ho letto la notizia ho chiesto cosa stesse accadendo e mi è stato risposto di non badare a quello che viene scritto nei giornali".