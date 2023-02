Anticipazioni Belve, Anna Oxa: “Le classifiche a Sanremo non contano, è importante il messaggio” Al via la nuova stagione di Belve, questa volta in prima serata: dal 21 febbraio, ogni martedì. Si parte con Anna Oxa, che nella clip di anticipazione dichiara: “La classifica? Non conta, ho fatto qualcosa di straordinario”.

Al via la nuova stagione di Belve, il popolare talk show condotto da Francesca Fagnani. La grande novità è la prima serata di Rai2: si parte dal 21 febbraio, ogni martedì. Tra le prime protagoniste, Anna Oxa, di cui la Rai ha fornito un'anticipazione attraverso una clip pubblicata sui canali social. Si parlerà dell'ultimo Festival di Sanremo, ma anche del contenzioso che c'è in atto con la Rai: "Quando un artista o il suo management dice che non rilascerà interviste, cosa si fa? Si dice: va bene. Non puoi condannare perché tu vuoi soddisfare il desiderio di non so cosa".

La classifica di Sanremo non conta: "Ho portato qualcosa di straordinario"

Nella clip che anticipa parte dell'intervista, Francesca Fagnani chiede ad Anna Oxa: "Con l'onestà intellettuale che la caratterizza, qual è il suo giudizio su quest'ultimo Sanremo? È contenta o è scontenta?". Questa è stata la risposta della cantante:

Io sono contentissima perché non relaziono me, o la signora Oxa, al Sanremo ma quanto io sia riuscita a portare alla nuova generazione qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato.

Francesca Fagnani poi precisa: "Quello che le volevo chiedere, più banalmente, che la posizione in classifica è stata bassa rispetto all'altezza del messaggio. Forse non è stato capito?".

Ma da chi? La gente è fuori dalla quella sala. Il voto? Non esiste. Il vero voto è quello che tu hai trasferito. Se senti la parola voto, non è un numero. È qualcos'altro.

Il contenzioso con la Rai

Il contenzioso aperto con la Rai sarà certamente affrontato, come abbiamo potuto capire dalla clip. I fatti che hanno portato a una rottura tra la cantante di "Senza pietà" e Viale Mazzini risalgono al 2013, in seguito a un suo infortunio a Ballando con le stelle. Dopo aver fatto causa alla Rai, la cantante sarebbe entrata in una black list. Questo, almeno fa capire Anna Oxa a "Belve", sarebbe tra i motivi per cui la cantante non ha rilasciato interviste durante le giornate del Festival.