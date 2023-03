“Anna Oxa ospite a Domenica In per 35mila euro”, ma la causa contro la Rai fa saltare la trattativa Stando alle indiscrezioni, la cantante starebbe valutando la proposta di andare in studio da Mara Venier, a Domenica In, per un cachet stellare. Ma la policy interna a Viale Mazzini e le questioni legali ancora aperte con l’azienda starebbero ostacolando la sua ospitata.

A cura di Giulia Turco

Dopo il silenzio a Sanremo, sembra che Anna Oxa abbia intenzione di provare a ricucire i rapporti con la Rai, ad un costo, naturalmente, anche piuttosto alto. Stando alle indiscrezioni, la cantante starebbe valutando la proposta di andare in studio da Mara Venier, a Domenica In, ma la policy interna a Viale Mazzini starebbe ostacolando la sua ospitata.

Perché Anna Oxa è in causa conto la Rai

A rivelare il retroscena è Davide Maggio, che racconta l’ennesimo scenario di tensione tra Anna Oxa e la Rai, nonostante l’ultimo Festival alle spalle. Sanremo 2023 sarebbe stata infatti un’eccezione nei rapporti tesissimi tra la rete e la cantante, che sarebbe stata messa in una sorta di black list da parte del servizio pubblico da quando, nel 2013 ai tempi della sua partecipazione a Ballando con le stelle, aveva lamentato un trattamento ingiusto nei suoi confronti. Dopo un’accesa lite in studio con i giudici del programma, allora, era seguito un infortunio che ha spinto la cantante pugliese a fare causa alla Rai chiedendo un risarcimento. “Da quando mi sono fatta male a Ballando con le stelle, la Rai mi ha chiuso le porte, anche se io ho fatto causa sol nel 2019, perché l’ufficio legale bloccava tutte le richieste dei programmi che mi volevano”, ha raccontato in seguito al Corriere della Sera

Mara Venier e l’ipotesi intervista a Anna Oxa

Di recente sembra che un tentativo di riavvicinamento sia stato messo in piedi. Mara Venier avrebbe proposto un’intervista in studio ad Anna Oxa, che sarebbe intenzionata ad accettare. Tuttavia la trattativa sarebbe particolarmente ostica per due motivi. Il primo sarebbe un cachet stellare che si aggira sui 35mila euro. A preoccupare maggiormente, però, sarebbero le questioni legali ancora in corso con l’azienda, che non avrebbe alcuna intenzione di fare strappi alle regole di Viale Mazzini.