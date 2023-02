Perché Anna Oxa è in causa contro la Rai: l’infortunio a Ballando e l’esclusione dai programmi I fatti che hanno portato a una rottura tra Anna Oxa e la Rai risalgono al 2013, a seguito del suo infortunio a Ballando con le Stelle. Da allora, stando all’artista, per anni sarebbe stata “in una black list dell’azienda”, bloccata per qualsiasi programma, compreso il Festival di Sanremo. Nel 2019 Anna Oxa ha quindi fatto causa alla Rai.

A cura di Andrea Parrella

La presenza di Anna Oxa al Festival di Sanremo 2023 riaccende una questione che vede legata l'artista all'azienda di servizio pubblico. Una vicenda intricata, nata nel 2013 in concomitanza con la partecipazione della cantante a Ballando con le Stelle e soprattutto alla sua uscita dal programma di Milly Carlucci, che ebbe come conseguenza una spaccatura con l'azienda e una causa legale da parte dell'artista pugliese, soprattutto a causa di quello che Oxa ha descritto attraverso il suo entourage come un vero e proprio boicottaggio della Rai nei suoi confronti.

L'infortunio a Ballando con le stelle e l'esclusione dai programmi Rai

Tutto inizia a novembre del 2013, quando Anna Oxa è appunto parte del cast di Ballando con le Stelle. In particolare nella puntata del 1 novembre 2013 Anna Oxa si imbatteva inuna discussione con la giuria, in seguito alle critiche subite per le sue esibizioni: "Non potete aggredire chi porta qualcosa di diverso. Alzate le vostre palette e giudicate". Aggressione alla quale risponde direttamente Milly Carlucci, poche ore dopo: "Io per il ruolo che ho di conduttrice e capo progetto del programma ad un certo punto ho sentito il bisogno di scusarmi con Anna Oxa per qualcosa che l’aveva ferita, avvenuta, mi dicono, dietro le quinte. Essendo in diretta non so cosa sia accaduto, ma le voci si rincorrevano, così d’accordo con i miei colleghi autori ho fatto ciò che si conviene ad una padrona di casa, che risponde anche dei comportamenti dei suoi ospiti. In tanti anni di carriera e in 9 edizioni di Ballando con le stelle non ho mai parteggiato per nessuno o meglio ho sempre parteggiato per tutti, cercando di venire incontro alle caratteristiche umane di ognuno. L’unica cosa che deve essere chiara e su cui non si può derogare è il rispetto e l’educazione. Devo dire che rivedendo la trasmissione non mi sembra sia venuta meno". Questo dibattito in studio è in un certo senso anteprima dell'addio al programma, che arriva a seguito di una lesione al legamento avvenuto con un incidente in diretta, nel corso della puntata successiva.

Le accuse di Anna Oxa alla Rai: "Ero nella lista nera"

Un anno dopo Anna Oxa racconta nel dettaglio i mesi trascorsi in un'intervista al Corriere della Sera, parlando dell'esclusione da alcuni programmi Rai tra cui lo stesso Ballando con le Stelle, con Milly Carlucci che le aveva appunto proposto di tornare come ospite per fare un'esibizione in qualche modo riparatoria. Lei avrebbe accettato ma l'accordo, a detta dell'artista, sarebbe saltato proprio per decisione dell'azienda, che avrebbe bloccato il contratto. E non sarebbe il solo caso di veto, che a detta di Oxa sarebbe valso per Sanremo e altri programmi: "A dicembre mi propongono di partecipare ad un evento di Capodanno di Carlo Conti – diceva al Corriere – Anche in quel caso lo studio legale della Rai non firma il contratto. Attraverso il mio avvocato vengo a sapere che il legale della Rai, Spadafora, mi chiedeva di rinunciare ai diritti del mio infortunio. Questo per poter fare il 31 dicembre con Conti. Non solo, mi dicevano di non informare gli altri di questa lettera, perché altrimenti ci sarebbe stato un risarcimento danni di 50.000€. Io quindi ho pensato di pubblicare questa lettera". Sempre in merito alla questione, nel 2020 spiegherà a Live non è la D'Urso: "Io ero nella lista nera della Rai, così mi era stato detto dalla Carlucci. Comunque pare che nel mio caso non si riesca ad avere il risarcimento dell’infortunio”.

Un momento dell’incidente in studio per Anna Oxa a Ballando con le Stelle.

Perché Anna Oxa ha denunciato la Rai nel 2019

Proprio il boicottaggio sarebbe alla base del contenzioso legale avviato da Oxa nei confronti della Rai nel 2019, sei anni dopo i fatti avvenuti a Ballando con le Stelle. Sempre al Corriere l'artista spiegava: "Io ho vissuto il processo creativo, che m’importa se altri fanno il branco e poi devono sbranare il lupo? È una vita che cercano di farlo. Da quando nel 2013 mi sono fatta male a Ballando con le stelle, la Rai mi ha chiuso le porte, anche se io ho fatto causa solo nel 2019, perché comunque l’ufficio legale bloccava tutte le richieste dei programmi che mi volevano […] Questa come la chiamate: non violenza? Ma io sono tranquilla, faccio la mia arte, la gente mi segue lo stesso”.

Anna Oxa rifiuta l'intervista di Giovanna Civitillo dopo Sanremo Giovani

Proprio da questa vicenda scaturisce il video, diventato virale, del suo rifiuto a un'intervista di Giovanna Civitillo, nelle settimane dell'annuncio del suo ritorno al Festival di Sanremo 2023. Una mancata risposta alla moglie del direttore artistico Amadeus nei panni di inviata de La Vita in Diretta che Oxa ha spiegato, ancora una volta, tramite il suo ufficio stampa Oxarte: "È necessario dire che la signora Oxa con Giovanna si erano salutate dandosi anche la mano (non a caso si vede nel video che si tengono per mano). Non ha risposto alla domanda ma ha sorriso. Perché tutti sapevano che non avrebbe fatto interviste (tutti!). Con Amedeus e Giovanna è tutto ok, c’è un bellissimo rapporto. Il ‘caso Nazionale’ di fatto è quello che è stato creato attorno dai soliti. Milly”, si legge nella nota ufficiale, che prosegue così: