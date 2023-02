Francesca Fagnani: “Anna Oxa mai banale, con lei intervista impossibile” Francesca Fagnani, da martedì 21 febbraio, andrà in onda in prima serata su Rai2. Tra gli ospiti della prima puntata di Belve, Anna Oxa. La giornalista ha commentato questa intervista a La Vita in Diretta.

Francesca Fagnani si prepara a debuttare nella prima serata di Rai2 con Belve. La prima puntata della nuova edizione andrà in onda martedì 21 febbraio alle ore 21:20. Ospiti Ignazio La Russa, Wanda Nara, Anna Oxa e Naike Rivelli. Francesca Fagnani ne ha parlato in collegamento a La Vita in Diretta. Alberto Matano è apparso particolarmente incuriosito dall'intervista ad Anna Oxa.

Anna Oxa a Belve, l'intervista di Francesca Fagnani

Il conduttore de La Vita in Diretta, Alberto Matano, ha rimarcato come Francesca Fagnani sia stata l'unica giornalista a cui Anna Oxa abbia concesso una lunga intervista. In una breve anticipazione già diffusa, si nota come l'artista non abbia dato molto peso al fatto di essersi classificata venticinquesima con la canzone Sali. Fagnani ha commentato:

Quello che ho percepito io è che lei non abbia dato peso ai voti, perché a lei interessava trasferire un messaggio contenuto nella canzone. Non ho capito se non dà peso (alla classifica, ndr) perché non ritiene qualificato chi vota o perché è arrivata venticinquesima. Però, insomma, il senso era che le interessava portare un messaggio, chi deve capire, capirà.

L'intervista "impossibile" ad Anna Oxa

Alberto Matano, allora, ha commentato: "Sei riuscita a realizzare un'intervista impossibile, di questo ne sei consapevole?". Francesca Fagnani ha svelato che gli spettatori capiranno quanto sia stata "impossibile" solo dopo averla vista:

E capirete quanto, dopo averla vista. Quanto impossibile, lo capirete solo dopo. Intanto, la ringrazio per essersi fidata. È stato comunque un atto di fiducia. Lei non è mai banale. Ti porta un vissuto un po’ diverso e dei ragionamenti diversi. Io mi sono divertita, spero anche voi.

Infine, Anna Pettinelli – presente in studio – ha criticato la scelta di Anna Oxa di tenere gli occhiali durante l'intervista: "Ho trovato irrispettoso che lei portasse gli occhiali da sole, nel tuo lavoro serve il contatto visivo con una persona". Ma Francesca Fagnani ha smorzato tutto con una battuta: "Ma tu non sai quanto sole c'è qua dentro".